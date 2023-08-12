18 августа состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков-2023 и детский праздник

Рады сообщить, что определена дата проведения торжественной церемонии награждения участников X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»: мероприятие состоится 18 августа (пятница) в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ (В.О., Средний пр., 77).

! Точное время, а также программа мероприятия будут сообщены в ближайшее время в дополнительной e-mail рассылке.

В этом году в каталог детских работ вошли почти 300 рисунков. Все они отражают главные темы юбилейного конкурса: «Транспорт: будущее» и 320 лет Санкт-Петербургу.

https://deti.electrotrans.spb.ru/

Желаем вам приятных воспоминаний о летних каникулах, удачного учебного года и новых творческих успехов!

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