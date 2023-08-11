Денис Минкин вручил знаки отличия кадровым резервистам

Участие в торжественной церемонии вручения знаков отличия и сертификатов кадровых резервистов приняли молодые работники петербургского Горэлектротранса - самые перспективные кандидаты на повышение. 14 человек из них были включены в кадровый резерв по результатам Дня молодого управленца, прошедшего в ГЭТ 27 июня. А пятеро дублёров руководителей, лучше других проявившие в этот день свои лидерские качества, уже существенно повышены в должности.

За два последних года кадровыми резервистами стали 120 сотрудников Горэлектротранса, из них 45 работников получили повышение. В этом году подано уже 130 заявок на включение в кадровый резерв, причём увеличилось количество самовыдвиженцев, что говорит об открытости, доступности и лояльности системы кадрового резерва для всех работников ГЭТ.

Обращаясь к резервистам, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил, что предприятие в настоящий момент находится в стадии революционного обновления. Новая техника и новые технологии открывают широкие перспективы для самореализации в профессии и в жизни, однако времени для этого у молодёжи на самом деле не так уж и много.

«По критериям резерва вы все находитесь в возрасте до 35 лет, самом активном. И всё, что вы в этой жизни сделаете, вы сделаете в ближайшие 10 лет. Потом ничего происходить не будет: постепенно наступит смирение с той позицией, которую вы в жизни занимаете, она вас будет всё больше удовлетворять. А присутствие вас в этом зале, со значками на груди предполагает, что у вас есть желание чего-то добиться в жизни», - отметил Денис Минкин.

Включение в кадровый резерв предоставляет молодым работникам новые возможности для карьерного и личностного роста. Для каждого резервиста формируется индивидуальный план развития, включающий стажировку в ОСП, участие в заседаниях научно-технического совета, семинарах и форумах. Сертификат резервиста позволяет выбрать интересную программу обучения для развития своих профессиональных навыков. Также участники кадрового резерва могут получить высшее образование за счёт предприятия: с 2021-го года в высшие учебные заведения поступили 25 молодых сотрудников ГЭТ. Важность повышения образования подчеркнул Денис Минкин:

«На всех собраниях, на всех встречах я призываю вас: учитесь! Если кто-то уже научился чему-то, значит, надо идти в смежные профессии, смежные специальности – хотя бы ради развития своей эрудиции, кругозора. Потому что люди образованные, люди с широким мировоззрением могут в тысячу раз больше».

Директор предприятия сообщил, что молодых транспортников будут привлекать к системе перекрёстных стажировок, чтобы работники различных подразделений могли глубоко вникать в суть смежных профессий ГЭТ. Также работа с кадровыми резервистами продолжится в формате образовательных программ и тренингов.