С какими задачами встречают в Горэлектротрансе День строителя

В воскресенье 13 августа в России отмечается День строителя. Представители профессии, без которой сложно представить существование цивилизации, трудятся и в петербургском Горэлектротрансе. Миссия предприятия – безопасное, быстрое и комфортное перемещение пассажиров по Санкт-Петербургу. Однако перевозки были бы невозможны без соответствующих зданий, сооружений и инфраструктуры в парках и службах. Всё это нужно построить и содержать в надлежащем состоянии. Сегодня на Управлении капитального строительства и ремонта ГЭТ лежит особая ответственность: обеспечить в своей части реализацию программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Сейчас главные усилия строителей в Горэлектротрансе направлены на реконструкцию Трамвайного парка № 7, которая началась в декабре 2022 года. Здесь будут полностью заменены трамвайные пути и контактная сеть, инженерные сети, а также технологическое оборудование. Будет отремонтировано и само здание депо, включая кровлю и фасады. Уникальность реконструкции состоит в том, что она ведётся с сохранением полноценного выпуска трамваев на линию – это было жёстким условием технического задания Горэлектротранса. В настоящий момент в высокой степени готовности находятся работы на первом из пяти реконструируемых участков депо. Там, помимо иных работ, полностью заменено рельсовое хозяйство, установлены автоматизированные площадки доступа к верхним частям трамвайных вагонов, смонтирована современная контактная сеть. В тестовом режиме обновлённый участок депо успешно апробировал «умный» трамвай «Богатырь-М», оснащённый элементами искусственного интеллекта.

Также продолжается подготовка к строительно-монтажным работам в Трамвайном парке № 3, проект реконструкции которого уже готов. Параллельно ведётся проектирование реконструкции Трамвайного парка № 5, Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, одного из депо 2-й площадки Троллейбусного парка № 1 на Сызранской улице. В перспективе запланирована реконструкция всех трамвайных и троллейбусных парков, предусмотренная программой развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Важными составляющими этой программы являются также проекты «Энергия-24» и «Энергия-28»: совместно с Энергохозяйством строители ведут реконструкцию объектов кабельной и контактной сети.

Помимо масштабных проектов, Управление капитального строительства и ремонта Горэлектротранса ведёт не менее важную ежедневную работу, связанную с поддержанием инфраструктуры предприятия в надлежащем состоянии. Это текущий ремонт зданий и сооружений, инженерных сетей (канализация, отопление, горячее и холодное водоснабжение, электрика), оперативное устранение выявленных неисправностей. Работу, которую можно сделать без привлечения подрядчика, выполняет строительный участок, базирующийся в Троллейбусном парке № 2. Как и при масштабных реконструкциях, все эти плановые и оперативные работы тоже должны вестись без помех для выпуска подвижного состава и без создания дискомфорта для персонала.

Свой профессиональный праздник строители Горэлектротранса встречают на посту, ведь в том числе и от их труда зависит надёжная круглосуточная работа городского электрического транспорта Санкт-Петербурга. Поздравляя своих коллег, начальник Управления капитального строительства и ремонта Роман Никонов пожелал коллективу крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной реализации сложных, но интересных задач.