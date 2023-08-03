На трамвайном маршруте № 55 заработала первая в Петербурге камера фиксации выезда на выделенные пути

Новая камера появилась на пересечении Политехнической улицы с улицей Гидротехников. Здесь проходит трамвайный маршрут № 55, включённый в перечень 15 скоростных линий, которые будут организованы в ходе реализации программы развития Горэлектротранса. Поэтому трасса трамвая № 55 выбрана в качестве приоритетной для установки первой в Петербурге камеры Городского мониторингового центра (ГМЦ) для фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях. Теперь пересечение дорожной разметки 1.2. и заезд на выделенные трамвайные пути на данном участке будет автоматически фиксироваться, а к нарушителям применяться административное наказание.

Камера фиксирует четыре вида нарушений: нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии и движение по выделенной полосе для трамвая в нарушение дорожных знаков и разметки. Фотоматериалы направляются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где инспектор, проанализировав материал о правонарушении, выносит постановление о привлечении к административной ответственности. В соответствии со статьёй 12.15 КоАП РФ, данное правонарушение влечёт за собой наказание в виде административного штрафа в размере 1500 руб.

«Программа развития петербургского Горэлектротранса, одобренная губернатором, в числе прочего предусматривает ускорение 15 магистральных маршрутов трамвая, один из которых - 55-й маршрут, - пояснил заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов. – Чтобы скоростной маршрут работал безопасно и регулярно, на нём предусматривается комплекс мер в рамках дорожной карты, утверждённой Комитетом по транспорту. Одно из мероприятий – это установка камер фиксации нарушений для неотвратимости наказания нарушителей и создания приоритета общественному транспорту».

Работу по оснащению аналогичными камерами тех участков маршрутов, где невозможно физическое обособление трамвайных путей, Горэлектротранс совместно с городскими службами продолжает на системной основе.