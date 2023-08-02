Идеями будущего будет пронизана четвертая смена в ДОЛ «Зарница»

Каким будет мир уже в ближайшем будущем, какие профессии будут востребованы в нем, каким будет транспорт и какими качествами должны будут обладать люди, чтобы мир стал лучше? На эти вопросы будут искать ответы зарничники четвертой смены, которая пройдет под девизом «Резиденция людей будущего». К слову, в этом году профориентационную работу и работу с подрастающим поколением петербургский Горэлектротранс также проводит с ориентацией на ближайшие транспортные перспективы. Так, в мае предприятие приняло финалистов Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» и выступило одним из его организаторов, а уже в конце августа ГЭТ подведет итоги X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», также посвященного транспорту будущего. Традиционно зарничники принимают активное участие в конкурсе рисунков, а также готовят творческий номер на церемонию подведения итогов.

В четвертую смену в лагере отдохнут 106 детей. Смена обещает быть самой креативной и непредсказуемой по результатам – как и обязывает название. Ребятам из «Резиденции людей будущего» предстоит не только узнать много нового, но и создать свой продукт в рамках выбранного направления-модуля: технического, творческого, дизайнерского, экологического. Что-то новое подготовили для ребят и постоянные гости «Зарницы» – подразделения ГЭТ, курирующие профориентационные блоки. Аварийно-восстановительная служба ГЭТ «Носорог» предложит детям новые интерактивные занятия по погружению в профессию, Пресс-служба ГЭТ в рамках журналистского кружка совместно с Университетом ИТМО познакомит зарничников с инструментами медиакоммуникаций, а музыкальные гости из ИТМО обучат основам диджеинга.

Проект MEGAHOUSE от Мегабайт Медиа Университета ИТМО провёл трансляцию диджей сетов из трамвая

После того, как ребята обустроятся в корпусах, им предстоит первое важное отрядное задание – придумать название и лозунг своего отряда, который они представят на торжественной линейке по случаю открытия смены. Желаем зарничникам творческого вдохновения и отличного отдыха!