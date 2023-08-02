В «Зарнице» завершили 3 смену конкурсом сочинений «Зачем ребенку нужна голова?»

В ДОЛ «Зарница» третья смена проходила под девизом «Страна супергероев». На подведение итогов смены приехал директор Горэлектротранса Денис Минкин с ответственной миссией – наградить победителей конкурса сочинений в 10 предложениях. Именно такое задание он дал зарничникам неделю назад. Ребята должны были порассуждать, зачем ребенку нужна голова. Поделиться своими мыслями захотели 29 детей, и у всех – свой оригинальный ответ этот важный вопрос.

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Инициатор конкурса Денис Минкин прочитал все работы и выделил для себя несколько интересных и даже философских размышлений детей, которым всего 10-12 лет. На церемонии подведения итогов он процитировал некоторые из конкурсных работ: «Сочинения были очень разные, итоги я подвел, учитывая ваш возраст, ваши возможности. В большинстве сочинений были всем понятные мысли о том, что голова нужна для того, чтобы думать, но были и необычные мысли, до которых взрослые вряд ли додумаются», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, Арина Васильева из 2-го отряда считает, что: «голова нужна для того, чтобы один раз, залезая на свою любимую детскую площадку, удариться лбом об ее крышу и понять, что ты выросла…».

Шаркова София из 1-го отряда рассуждает на тему взросления и о том, насколько важна голова именно для детей: «В общем и целом ребенку нужна голова еще как. Чтобы все настройки по жизни, самые основные, закладывались в детскую головушку. Взрослого человека уже не получится научить основам, если он начал жить по другим правилам».

Соглашается с ней и Вероника Муравьева из 1-го отряда: «Так зачем ребенку нужна голова? Чтобы люди учились с ней жить: думать правильно, размышлять, анализировать. К сожалению, повзрослев, некоторые люди просто теряют голову, эти люди вызывают жалость, перед ними не открываются никакие двери в счастливое будущее, эти люди только спускаются все ниже и ниже по жизненной лестнице, которую так и не прошли полностью».

Самый младший 5-й отряд – зарнята – тоже принял участие в конкурсе. Арсеньева София сочинила стихотворение, в котором есть такие строки:

«Зачем ребенку голова?

Хранить там всякие слова.

Когда же склад переберет,

Для слов есть классный выход – рот (…)»

Многие ребята в своих сочинениях отмечали такую важную функцию головы, как грамотное сокрытие двоек от родителей. Но почти каждый зарничник отметил, что голова ребенку нужна для того, чтобы мечтать, фантазировать и верить в чудеса.

Авторам 11 самых интересных сочинений Денис Минкин вручил подарки: планшет, звуковые колонки, наушники и умную колонку.

Победители:

Арина Васильева (1-й отряд),

София Арсеньва (5-й отряд),

София Шаркова (1-й отряд)

Призеры:

Вероника Муравьева (1-й отряд),

Арина Власова (2-й отряд),

Мари Лодейщикова (2-й отряд),

Егор Корепанов (1-й отряд),

Алеся Будько (3-й отряд),

Григорий Пчельников (3-й отряд),

Роман и Артем Славские (7-й отряд)

Поздравить детей с окончанием смены приехал сотрудник Троллейбусного парка № 3 Исубгаджи Базаков, который работал в «Зарнице» почти 50 лет назад. Он пожелал детям удачи и подарил памятные сувениры самым активным зарничникам смены супергероев.

Впереди у ребят – прощальный вечер с дискотекой, хлопоты перед отъездом, ведь со всеми нужно попрощаться и договориться вновь встретиться в «Зарнице» следующим летом.

А сам лагерь уже готовится принять 4-ю смену, которая пройдет под девизом: «Резиденция людей будущего» с 9 по 29 августа.

Информация по приобретению путевок: +7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61.