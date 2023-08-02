Парк подвижного состава ГЭТ пополнили 286 новых троллейбусов

В петербургском Горэлектротрансе подвели итоги поставок троллейбусов во исполнение трех государственных контрактов, заключенных в 2022 году. Согласно условиям контрактов, Петербург получил 166 «классических» троллейбусов и 23 троллейбуса особо большой вместимости («гармошка») производства АО «Транс-Альфа» (г. Вологда), 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом от АО «УКХ «Белкоммунмаш» (г. Минск, Республика Беларусь) – итого 286 троллейбусов. Новые машины будут обслуживать пассажиров по всему городу, преимущественно в центральных и северных районах Санкт-Петербурга, а также на юго-западе города.

Вся поступившая техника отвечает требованиям, предъявляемым к современному подвижному пассажирскому составу: система контроля состояния водителя, система кругового обзора, мобильное рабочее место водителя, на котором отображаются оперативные характеристики маршрута (отставание от расписания, дорожные работы и перекрытия, информация от диспетчерской службы), 100% низкий пол, комфортные места для маломобильных граждан, раздельные системы климат-контроля для салона и кабины водителя, usb-разъемы, инновационный дизайн с увеличенной площадью остекления. Срок службы всех новых троллейбусов – не менее 20 лет.

«Транс-Альфа» поставил троллейбусы двух моделей – это «классический» троллейбус «Авангард» и троллейбус особо большой вместимости «Премьер». Они уже зарекомендовали себя в качестве надежного пассажирского транспорта. Белорусские троллейбусы с увеличенным автономным ходом представлены моделью «Ольгерд», первая машина прибыла в Петербург в прошлом году в День города – 27 мая. Важной особенностью троллейбуса стала установленная аккумуляторная литий-ионная батарея производства ООО «РЭНЕРА» («Росатом»), благодаря которой запас автономного хода составляет до 20 км.

Масштабное обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта осуществляется в рамках программы развития петербургского Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», согласно которой к концу 2028 году Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов, из них – 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.