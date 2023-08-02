Аварийно-восстановительная служба ГЭТ познакомила зарничников с «трамвайным рукопожатием»

«Аварийщики-аниматоры» – как сами себя в шутку называют сотрудники Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» – не перестают придумывать все новые и новые интерактивные задачки для ребят, отдыхающих в ДОЛ «Зарница». На этот раз уже известные «аварийная дженга», квесты с огнетушителями, домкратами и талперами дополнились «трамвайным рукопожатием».

Таким интересным термином аварийщики назвали для ребят процесс сцепки неисправного вагона с исправным для транспортировки первого к месту ремонта и показали зарничникам детали, с помощью которых происходит крепление одного вагона к другому. Настоящий восторг среди зарничников традиционно вызывает «аварийная дженга» с большими брусьями. София Ошева из 1 отряда, отдыхающая в лагере уже вторую смену подряд, повторила свой предыдущий успех и обошла всех остальных ребят из других отрядов.

Анна Бородина, инженер по охране труда АВС, напомнила детям правила пожарной безопасности и устроила мастер класс по работе с огнетушителями. В сводной бригаде аварийщиков-аниматоров также принимают участие слесари Артём Прохоров и Руслан Матаков под руководством бригадира Александра Савельева.