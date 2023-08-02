Ирина Генис: «Профсоюз должен стать модным»

В июне новым председателем Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» стала Ирина Генис. На этом посту она сменила Галину Крылову, занимавшую должность председателя ППО с 2011 года. Спустя два месяца после своего избрания Ирина Александровна рассказала о том, какой видит современную «первичку», что планирует изменить в её работе и о первых шагах в этом направлении.

- Расскажите, кем Вы работали на предприятии, и в чём видите свою миссию в профсоюзе?

- Я начинала с контролёра ОТК в 4-м троллейбусном парке, дальше работала в техническом отделе инженером. Со временем меня избрали председателем профкома сначала 4-го троллейбусного, потом 1-го троллейбусного парка. В мае 2013 года была избрана заместителем председателя «первички». Отработала в этой должности 10 лет, поэтому работу профсоюзного комитета знаю изнутри. Я знаю, чем живут люди, знаю, что они хотят. Знаю, к чему они стремятся, и, самое главное, к чему стремиться нам, профсоюзной организации. Надо видеть и слышать интересы людей, их взгляды, их чаяния. Чтобы их уровень жизни, уровень работы на предприятии соответствовал сегодняшним требованиям и тенденциям: это и заработная плата, и условия труда.

- Что Вы планируете изменить в профсоюзной работе?

- К сожалению, наш профсоюз, да и профсоюзная система вообще всей страны, немного работает по старинке. Да, в СССР была неплохая система, но в свете технического прогресса и профсоюз должен меняться. Надо пересматривать работу, которая, случается, ведётся как в советские застойные времена. Поэтому неслучайно моим заместителем избрана Марина Треус. Она является председателем Молодёжного совета, молодая, перспективная. У них уже другие взгляды на жизнь, они на «ты» с социальными сетями и современными средствами коммуникации. Думаю, нам надо развиваться и совершенствоваться в сторону новой модной организации, владеющей разными инновационными инструментами.

- Искусственный интеллект не собираетесь привлекать к работе профсоюза?

- (смеётся) Думаю, пока мы обойдёмся своими силами, будем использовать свой интеллект. Но в перспективе не исключаем!

- К моменту Вашего прихода на пост председателя количество членов ППО сократилось до 53 % от общего числа работников. Как вернуть людей в профсоюз?

- Их надо заинтересовать. Разработать больше программ, рассчитанных на весь возрастной спектр наших работников. Одним одно интересно, другим - другое. Но, к сожалению, я замечаю, что молодёжь очень сложно чем-либо заинтересовать. Например, в июле мы организовали очень интересную экскурсию с рафтингом по Вуоксе и посещением острова Коневец. Она была как раз рассчитана больше на молодую аудиторию, но молодёжь, увы, не проявила никакого интереса, и экскурсию пришлось отменять. Мы будем думать на эту тему. Например, у нас есть задумки об электронном оповещении о деятельности профсоюзной организации, и Марина Треус уже работает над этим. Причём не о выборочном оповещении, а всех сотрудников предприятия. Чтобы они знали о наших льготных экскурсионных и театральных программах, которые, кстати, рассчитаны не только на членов профсоюза, но и их родственников. Надеемся, что благодаря такому электронному оповещению люди будут лучше знать и понимать работу профсоюза.

В этом оповещении хотелось бы освещать и повседневную работу профсоюза. Потому что работа ведётся огромная. Это касается и аттестационных комиссий, и комиссий по трудовым спорам. Есть какие-то моменты, которые мы оспариваем при работе над новыми положениями, отстаивая права наших работников. И я бы хотела, чтобы люди об этом знали. Да, у нас есть свой сайт, мы туда выкладываем всю информацию, все новости, все соглашения, которые мы заключаем, коллективный договор. Но вот эти маленькие нюансы, ежедневные моменты рабочие, когда мы решаем какие-то вопросы, договариваемся с администрацией – о них, к сожалению, не знают.

- Кстати, как сейчас строится работа в комиссиях по трудовым спорам?

- Как правило, люди обращаются, если они не согласны со снижением премии за тот или иной проступок. При поступлении заявления мы никогда не делаем голословных и поспешных выводов. У нас собирается весь спектр документов, который может носить оправдательный характер. Всё это рассматривается очень тщательно. Мы обязательно приглашаем на комиссию работника, подавшего заявление, людей, которые могут быть свидетелями, даже видеокамеры в салоне поднимаем. Бывает, что комиссия не приходит к какому-то единому мнению, но в целом мы всегда находим компромисс, учитываем все факторы, влияющие на обращение работника.

- Довольно острый вопрос - профсоюзные взносы. Среди определённой части коллектива бытует мнение, что эти деньги должны обязательно вернуться, а они, мол, получают только какой-то подарок на Новый год…

- К сожалению, сейчас немножко поменялись мировоззрение, менталитет наших людей. Некоторые считают, что если ты дал рубль, то должен забрать обязательно два. Но надо смотреть здраво, мы же работаем не для одного члена, взносы распределяются между всеми членами профсоюза. И та же материальная помощь выдаётся из членских взносов, люди должны это понимать. Не зря же говорят, что профсоюз - это солидарность и единство. Сегодня помощь нужна твоему коллеге, другу, а завтра она может понадобиться тебе. Потом мне кажется, что многие просто не представляют, какие огромные суммы профсоюз тратит на наших работников! Те же скидки на дорогостоящие экскурсии компенсируются из наших средств. Например, если вы получаете скидку 10 тысяч, плюс берёте с собой члена семьи – у вас скидка 20 тысяч за один раз получается! Извините, но вы столько взносов не платите. Та же спартакиада – огромные деньги уходят! Аренда залов, где соревнования проходят, куда наши люди ходят бесплатно заниматься футболом, волейболом. Также мы прилагаем усилия, чтобы работники занимались спортом самостоятельно, покупали абонементы – у нас идёт возмещение 4 тысячи за годовой абонемент. Я считаю, что это тоже хорошее подспорье. Мы принимаем активное участие во всех конкурсах, которые проводит предприятие. Организация закрытия-открытия, питание – это всё участие профсоюза, и это всё финансовые вложения. Мы награждаем победителей - членов профсоюза, они получают от нас денежные премии. В Межрегиональном профсоюзе работников жизнеобеспечения находятся юристы, которые готовы бесплатно работать с нашими членами профсоюза. Всё это огромнейшая работа, огромнейшие средства, за которые, мы, кстати, регулярно отчитываемся, и мне хочется, чтобы люди это понимали.

А насчёт новогодних подарков…. Я бы назвала это комплиментом профсоюзной организации нашим членам профсоюза - за то, что вы верны профсоюзной организации, верны прекрасному принципу «один - за всех, и все - за одного». Я знаю, что во многих профсоюзах, причём в крупных компаниях, и таких подарков не делают, в лучшем случае открытка.

- Будут ли изменения в работе Молодёжного совета?

- В Молодёжный совет входило небольшое количество делегированной из парков молодёжи. Сейчас мы планируем его расширить, привлекать всех, кто желает принимать активное участие в работе профсоюзной организации. Членов «молодёжки» мы будем обязательно направлять на обучение, рассматривая их как наш кадровый резерв. Ещё мне хочется, чтобы они были более активными. Проявляли бы себя не только в плане развлечений, а более активно работали бы на предприятии именно как профсоюзная молодёжь. Чтобы они видели, замечали, вносили конструктивные предложения по изменению чего-либо. Причём не на уровне «нравится - не нравится», а должно быть чёткое представление, с разработкой программ, с которыми можно идти к руководству. Если вы обозначаете проблемы – предложите выход.

На фото: Ирина Генис награждает участников конкурса профессионального мастерства