Интервьюеры «Зарницы» пообщались с ключевыми фигурами ДОЛ

Кружок по журналистике, проводимый Пресс-службой Горэлектротранса в ДОЛ «Зарница», на 3 смене посвятили жанру интервью. Этот жанр ребята изучали на примере фильма «От конки к беспилотнику» Президентской библиотеки. Затем юнжуры выбрали героев и отправились выполнять редакционное задание. Первым героем интервью зарничников логично стал директор Горэлектротранса Денис Минкин, он ответил на вопросы практикантов в тот же день. Далее ребята работали по другим выбранным направлениям под кураторством практикантки Пресс-службы студентки СПбГУПТД Ксении Тороповой.

Вспомнить теоретический блок мастер-класса и нюансы жанра интервью юным журналистам помогла вожатая пятого отряда Ксения Торопова. Она провела дополнительное занятие с ребятами перед тем, как они приступят к работе над интервью. В ходе него они еще раз разобрали отличительные особенности жанра, правила проведения интервью, вспомнили пошаговую памятку эффективной организации беседы, составленную сотрудниками Пресс-службы. Заряженные знаниями и энтузиазмом зарничники направились к героям своих материалов. Зоя Гуляева выбрала в качестве интервьюируемого Андрея Кушпиты – тренера спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо им. А.С. Рахлина, Роман Степанов побеседовал с главным поваром ДОЛ «Зарница» Ириной Калиниченко, а Павел Верещагин задал вопросы директору лагеря Дмитрию Лебедеву.

Стоит отметить, что ребята ответственно подошли к подготовке материалов. Они осознанно выбрали своих собеседников, заранее продумали перечень вопросов, а итог работы представили в виде оформленного текста с заголовком, вступительной и заключительной частями, авторскими вставками.

Посмотрим, что у них получилось.

ДОЛ «Зарница» глазами спортсменов

Который год в ДОЛ «Зарница» отдыхать и тренироваться приезжает школа олимпийского резерва «ГБУ СШОР по дзюдо им. А.С.Рахлина». Мы взяли интервью у тренера Андрея Кушпиты.

- Почему Вы выбрали именно «Зарницу» для тренировок?

- Тут комфортные условия для будущих чемпионов: хорошее питание, природа, понимающая и всегда идущая навстречу администрация. В лагерь мы приезжаем не первый год, надеемся, что и дальше будем ездить.

- Тренеры постоянной занимаются с ребятами, ведь их основной задачей является круглогодичное выполнение программ спортивной подготовки. Как проходит День тренера в «Зарнице»?

- Мы много тренируемся, воспитываем ребят, восстанавливаемся, кушаем, когда есть такая возможность – участвуем в жизни лагеря.

- Ваши ребята так быстро бегают, не пытались ли они сбежать?

- Мы догоним их и перегоним (смеется).

Беседовала Зоя Гуляева, 1 отряд

Как живет главный повар ДОЛ «Зарница»?

Мы взяли интервью у главного повара ДОЛ «Зарница» Ирины Калиниченко.

- Во-сколько Вы встаете, чтобы приготовить детям завтрак?

- Мы работаем с 05:00 до 20:00.

- А сколько Вы спите?

- 5-6 часов.

- Сколько лет Вы работаете в этом лагере?

- Поваром работаю уже 8 лет, а именно в этом лагере – второй год подряд.

- Сколько раз за день Вам говорят «спасибо»?

- Много, я не считала, но очень много.

- Что Вам не нравится готовить больше всего?

- Печенку, потому что ее никто не ест.

- Понятно, а что больше всего Вам нравится готовить?

- Я все люблю готовить, так как я люблю свою профессию.

Ирина Владимировна права: зарничники, действительно, не очень любят печенку, наверное, мы еще не совсем взрослые.

Беседовал Степанов Роман, 1 отряд

«Хотел вступить в ряды зарничников, а не работать»

Солнечным субботним вечером мы взяли небольшое интервью у директора ДОЛ «Зарница» Дмитрия Владимировича Лебедева.

- Отдыхали ли Вы в детских лагерях?

- Да, я очень любил детские лагеря, и по сегодняшний день для меня это очень важная и личная тема. Помню, что вожатой у меня была Ольга Сергеевна. В меру строгая женщина и с ней было всегда интересно.

Дмитрий Лебедев любит свою работу в лагере. С детьми он работает уже 10 лет. На вопрос: «Если бы Вы моги стать одним из работником лагеря, кроме своей должности, кто бы это был?», директор ответил, что хотел бы быть зарничником, потому что «отдыхать интереснее».

Беседовал Верещагин Павел, 1 отряд