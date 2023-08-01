До встречи в финале: завершился X конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

В петербургском Горэлектротрансе завершился прием работ на 10-й конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году в каталог детских работ вошло почти 300 рисунков. Все они отражают главные темы юбилейного конкурса: «Транспорт: будущее» и 320 лет Санкт-Петербургу.

Перед участниками юбилейного конкурса стояла непростая, но интересная задача: заглянуть в будущее транспортной отрасли. Им нужно было представить и изобразить, какие троллейбусы и трамваи будут перевозить пассажиров через 10, 50, 100 или даже 200 лет. И ребята справились с заданием на «отлично». Какое только будущее не предрекли транспорту конкурсанты: трамваи на воде и под водой, высокоскоростные трамвайные магистрали над домами и трамвай на воздушной подушке и солнечных батареях. Как оказалось, многие видят будущее за воздушным общественным транспортом, поэтому изобразили троллейбусы и трамваи со всевозможными крыльями и пропеллерами. Самые смелые пошли еще дальше и шагнули в космос, представив, как трамваи и троллейбусы перевозят пассажиров в межпланетном пространстве.

Решительно глядя вперед, не забывали участники и о славном прошлом электрического транспорта города на Неве. И это не случайно, ведь первый круглый юбилей конкурса рисунков символично совпал с 320-летием Санкт-Петербурга. История города тесно связана с историей и развитием городского рельсового транспорта: от конки в конце XIX века до беспилотного трамвая современной эпохи.

Мы благодарим всех участников за проявленный интерес к электрическому транспорту, художественный талант и смелые прогнозы на будущее!

Детский праздник для участников и церемония награждения победителей конкурса традиционно состоится в конце августа, накануне нового учебного года.

Ближе к дате приглашение на праздник и информацию о формате проведения церемонии награждения можно будет найти на сайте Горэлектротранса и сайте конкурса рисунков. Также эта информация будет продублирована по контактам в анкете.