«Петербургские магистрали»: вышел в свет июльский номер газеты

Лето в разгаре, настроение на подъёме. В этом номере слушаем диджей сет в трамвае «Богатырь-М», убеждаемся в возможностях искусственного интеллекта по написанию текстов, отмечаем День семьи, любви и верности и говорим о вечных классических ценностях. И, конечно, радуемся успехам наших талантливых коллег на новом этапе корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» и знакомимся с увлекательными буднями зарничников в регулярной рубрике от юнкоров «Зарница-Озорница».

Авторы проекта MEGAHOUSE от Мегабайт Медиа Университета ИТМО провели диджей сеты в трамвае при поддержке Пресс-службы ГЭТ, Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка и Учебно-курсового комбината. Съемки сетов от трёх диджеев, учащихся ИТМО длились почти 7 часов. Запись трансляции (она покороче, естественно) любители электронной музыки могут послушать, считав QR-код в газете.

С появлением «умных» трамваев в Санкт-Петербурге в 2022 году мы всё чаще и чаще говорим о перспективах электротранспорта с элементами искусственного интеллекта. Редакция «ПМ» заинтересовалась, а что скажет сам искусственный интеллект о таком транспорте, и обратилась к возможностям YandexGPT.

В День семьи, любви и верности рассказываем о семейной династии Соколовых из Троллейбусного парка № 6, куда по стопам своих родителей пришли братья Денис и Павел. Пришли – и нашли здесь свою любовь. Денис и Оксана Соколовы работают на одной и той же машине, поэтому видятся только в пересменку и в выходные. А Павел и Марина Соколовы и на работу, и с работы ходят вместе, поскольку трудятся по одному графику. В продолжение темы вечных ценностей публикуем в номере стихи водителя Службы пути Александра Коновалова.

Традиционно насыщенно проходит лето в ДОЛ «Зарница». Научно-технический мастер-класс провели для ребят педагоги и ученики школы № 347 Невского района, а также…настоящий робот. Популярный петербургский художник Илья Тихомиров на творческой встрече в рамках журналистского кружка придумал и нарисовал с ребятами «настолку». Также на кружке изучили жанр интервью и сразу же закрепили новые знания, задав вопросы директору Горэлектротранса Денису Минкину. А «носороги» из Аварийно-восстановительной службы ГЭТ поиграли с ребятами в гигантскую дженгу.

Ознакомиться с этими и другими материалами номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе «Пресс-служба».