Зарничники взяли интервью у директора Горэлектротранса и заработали свои первые «деньги» в бизнес-игре

Симбиоз журналистики и первой трудовой деятельности испытали на себе ребята из старших отрядов ДОЛ «Зарница». Для них в рамках общего бизнес-дня Пресс-служба Горэлектротранса провела традиционный кружок по журналистике. На примере фильма президентской библиотеки-2023 «От конки к беспилотнику» изучали жанр интервью. После чего юнжуры получили свое первое «оплачиваемое» серьезное задание – подготовка интервью. Не долго думая, ребята единогласно выбрали в качестве героя интервью директора Горэлектротранса Дениса Минкина. А заработную плату в виде «кометы» – валюты банка ДОЛ «Зарница» – дети смогли потратить на покупку услуг у компаний своих «коллег» в ходе бизнес-дня.

В этот раз Пресс-служба Горэлектротранса приехала к юным журналистам «Зарницы» с коммерческим предложением, как и обязывал бизнес-день, который был посвящен освоению навыков организации собственного бизнеса, созданию стартапов, получению прибыли и эффективной реализации ресурсов – через подробные бизнес-игры дети учатся нестандартному мышлению, умению анализировать ситуации и быстро принимать решения в зависимости от изменения внешней среды.

Сотрудники Пресс-службы предложили зарничникам продвигать свой бизнес, а начать – с основ теории коммуникации. На мастер-классе по журналистике ребята изучали основы интервью и готовили публикацию в регулярную рубрику «Зарница-Озорница» корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали». Таким образом, ребята смогли, с одной стороны, изучить особенности работы журналиста, а, с другой стороны, побывали в роли работников, а не только владельцев собственного бизнеса.

Выполнению редакционного задания предшествовал теоретический блок. В качестве наглядного материала для разбора темы занятия «Интервью» ребята смотрели фрагменты из фильма о петербургском Горэлектротрансе «От конки к беспилотнику» Президентской библиотеки. В частности, ребят особенно заинтересовала беседа с директором петербургского Горэлектротранса Денисом Минкиным, снятая в столовой лагеря. Дети не только узнали место съемок, но и сразу составили на ватмане свой опросник для директора ГЭТ.

Один из главных законов журналистики – оперативность, поэтому ответы на вопросы не заставили себя долго ждать. В этот же день Денис Минкин ответил зарничникам по существу каждого вопроса.

Еще одно творческое задание до начала кружка по журналистике дал ребятам сам Денис Минкин, который утром награждал в ДОЛ победителей интеллектуальной игры. На этот раз зарничникам предстоит ответить на вопрос «Зачем ребенку нужна голова» в сочинении размером в 10 предложений. Призы – достойные, поэтому голова для участия в этом конкурсе ребятам точно пригодится.

Программа отдыха детей в ДОЛ «Зарница» построена по принципу разностороннего развития, в ней присутствуют оздоровительные, спортивные, творческие, интеллектуальные, развлекательные и иные направления, среди которых особое место занимает пофориентационное. В рамках него, в том числе, в каждую смену проводятся журналистские кружки под кураторством Пресс-службы Горэлектротранса.

Напомним, в летнем сезоне-2023 лагерь принимает четыре смены, первые две из них прошли под девизом «Время первых, или звезды зажигаются» и «Пространство новых открытий». Завершающая летняя четвертая смена будет посвящена теме «Резиденция людей будущего» и пройдет с 9 по 29 августа.

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