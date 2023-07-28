29 июля в 18:00 состоится трансляция диджей сетов из трамвая

28 июля 2023

Выпуск музыкального проекта MEGAHOUSE от Мегабайт Медиа Университета ИТМО подготовлен в рамках сотрудничества ИТМО с Пресс-службой Горэлектротранса. Диджеи сыграли свои сеты в трамвае «Богатырь-М» Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка (СТТП). Трансляция будет доступна по ссылке.

 

В выходной день трамвай «Богатырь-М» сменит своё амплуа скромного городского труженика на молодежный клуб и станет центром притяжения для любителей электронной музыки.

 

Содействие студентам ИТМО и авторам проекта в записи диджей сетов в трамвае вместе с Пресс-служба Горэлектротранса оказывали СТТП и Учебно-курсовой комбинат: студенты УКК не могли остаться в стороне от яркой молодежной инициативы.

 

Справедливости ради стоит отметить ещё одного активного участника записи сетов в трамвайном депо – кота Ваську, хвостатого труженика СТТП. На этот раз он выполнял функцию первой аудитории музыкального выступления.

 

 

29 июля, в субботу, в 18:00 состоится трансляция сетов диджеев ИТМО:

 

  • AMVY (Ваня Малых), выпускник ИТМО 2023 (2 курс магистратуры).

 

Посмотреть выпуск трансляции можно будет на площадке социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.cc/cpFQ2d

 

Нынешний музыкальный проект является продолжением сотрудничество Пресс-службы Горэлектротранса и ИТМО. Оно началось со студенческого хакатоне по журналистике данных ScienceMedia 2022, в котором также приняли участие СТТП и УКК.

 

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