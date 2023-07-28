Благодарная почта для обновленного троллейбусного маршрута № 42

Троллейбусный маршрут № 42, продлённый 19 июня до Московского вокзала, перевез уже почти 34 тыс. пассажиров. За счёт выпуска на маршрут троллейбусов с увеличенным автономным ходом его трасса впервые прошла по автобусно-трамвайной выделенной полосе на Лиговском проспекте и соединила центр города с Фрунзенским и Невским районами. Обновленный 42-й маршрут в первые дни собрал большое количество благодарных отзывов. А вот ещё одно письмо, которое пришло в Горэлектротранс на этой неделе.

«Благодарю Дениса Юрьевича Минкина, руководителя Горэлектротранса Санкт-Петербурга, за отличную организацию работы новых троллейбусов маршрута № 42 и подбор водителей троллейбуса высокого профессионального уровня. В Вашем лице передаю благодарность водителю троллейбуса № 3125 за хорошее вождение и внимательное отношение к пассажирам 27.07.2023 г. С пожеланием трудовых успехов и полного благополучия в жизни. С уважением, пассажир Степанова Нина Михайловна».