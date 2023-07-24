Денис Минкин наградил победителей интеллектуальной игры в ДОЛ «Зарница», на очереди – конкурс сочинений

Интеллектуальная игра по станциям «Гимнастика для интеллекта» прошла в командном формате и выявила самые эрудированные отряды. На протяжении нескольких часов ребята из ДОЛ «Зарница» проходили испытания не только на то, кто тут самый умный, но и тренировали образное мышление, логику и учились совмещать умственную и физическую нагрузку. Памятные призы отрядам-победителям вручил директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин, который поставил ребятам новую интеллектуальную цель: конкурс сочинений. В 10 предложениях конкурсантам предстоит ответить на вопрос «Зачем ребенку нужна голова?»

В интеллектуальной игре принимали участие все семь отрядов. Победителями стали сразу два из них: это 2-й отряд «Бременские музыканты» и 3-й отряд «Дом КУНФУ». В числе призеров оказались также два отряда: 1-й отряд «Идущие к свету» и 5-й отряд «Волшебники изумрудного города». Грамота почетного участника была вручена 4-му отряду «Октябрята».

Игру преподаватели и вожатые лагеря специально придумали под тематику третьей смены под названием «Страна супергероев». Задания были, действительно, непростые. Более десятка станций, у каждого отряда свой маршрутный лист в зависимости от возраста детей, на каждой станции – свое задание, на прохождение которого отводится ровно 10 минут. Среди заданий: разгадка кроссворда, азбука для зарнят из 5-го отряда и задание «со звездочкой» – решение математических задачек во время прыжков на батуте. Зарничникам было сложновато, но на то они и «супергерои»!

Теперь ребята переходят к закреплению основ русского языка, будут готовить конкурсные сочинения. Призы достойные и тема интересная, кстати, тоже интеллектуальная. Денис Минкин предложил зарничникам всерьез задуматься «Зачем ребенку нужна голова?» Вопрос совсем не шуточный и отражает профориентационную специфику программы ДОЛ «Зарница».

Напомним, всего на лето «Зарница» подготовила программу из четырех смен, первые две из них прошли под девизом «Время первых, или звезды зажигаются» и «Пространство новых открытий». Завершающая летняя четвертая смена будет посвящена теме «Резиденция людей будущего и пройдет с 9 по 29 августа. Информация по приобретению путевок: +7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61.

