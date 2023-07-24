3 смена «Зарницы» принимает рекордное количество отрядов

В семь отрядов объединились 143 ребенка, отдыхающих в июле в ДОЛ «Зарница». Это пока рекордное количество отрядов за летний сезон. Не зря нынешняя, 3-я смена, проходит под девизом «Страна супергероев». А у настоящих супергероев обязательно должны быть характерные атрибуты, например, своё знамя. Его для каждого отряда ребята изготовили самостоятельно при поддержке опытных педагогов и вожатых в рамках творческого направления смены.

Третья смена «Зарницы» знакомит нас с семью отрядами: 1 отряд «Идущие к свету», 2 отряд «Бременские музыканты», 3 отряд «Дом КУНФУ», 4 отряд «Октябрята», 5 отряд «Волшебники изумрудного города», 6 отряд «Спартанцы», 7 отряд «Олимп». Знамя каждого отряда отражает его название и главное, по задумке авторов, стремление соотрядников:

- «Идущие к свету» позитивны и верят только в светлое будущее – об этом говорит их яркое знамя, на котором изображены люди, идущие на свет, чтобы стать лучше;

- «Бременские музыканты» все разные, но их объединяет любовь к творчеству и крепкая дружба, что нашло отражение в знамени с отпечатками лап зверей – подобно следам лап участников ансамбля из всем известного мультфильма;

- ребята из «Дома КУНФУ» всегда на спорте, на знамени изображен их собственный логотип и элементы единоборства;

- «Октябрята» через букву О в знамени, выполненную в виде солнца, подчеркнули свое единство, а букву А изобразили в виде звезды, показывающей тонкую связь со вселенной и созвездием Персей (бог света), в котором 19 звезд – столько же, сколько и детей в отряде;

- члены младшего отряда «Волшебников изумрудного города» верят в сказку, чудеса и представляют себя героями одноименного произведения, их знамя – большой красивый изумрудный город, стоящий на символе отряда – изумруде;

- «Спартанцы» смелы и выносливы, их знамя украшает щит как символ защиты, победы, славы и воинской чести, он также является знаком мужества и любви не только к Родине, но и друг к другу;

- знамя «Олимпа» несет в себе сакральный смысл, на нем изображены руки, сложенные в молитвенный жест, как символ созидательной деятельности, правосудия, власти – как боги Олимпа все разные и обладают разной силой, так же и отряд по-своему разнообразен и уникален.

Впрочем, помимо творческой силы, зарничники со смены «Страна супергероев» развиваются и как новаторы и экспериментаторы. Они уже освоили печать на 3D-принтере и готовятся покорять новые вершины. Напомним, всего на лето «Зарница» подготовила программу из четырех смен, первые две из них прошли под девизом «Время первых, или звезды зажигаются» и «Пространство новых открытий». Завершающая летняя четвертая смена будет посвящена теме «Резиденция людей будущего и пройдет с 9 по 29 августа.

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