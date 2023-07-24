7 дней до завершения приема работ на конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Иллюстрация: работа участницы конкурса 2021 года Лачугиной Анастасии

В Петербургском Горэлектротрансе уже сводят в каталог работы, присланные на юбилейный 10-й конкурс рисунков, и ждут финальные анкеты участников. Рисунки принимаются до конца дня 31 июля. Тема юбилейного конкурса созвучна названию Всероссийского детского фестиваля-2023 «Транспорт: будущее» под эгидой Горэлектротранса и Международной ассоциации предприятий ГЭТ.

Первый круглый юбилей творческого конкурса о трамваях и троллейбусах символично совпал с 320-летием Санкт-Петербурга. Треть его истории неразрывно связана с городским рельсовым транспортом: от конки до трамвая, а может быть уже и … беспилотника. Представить и спрогнозировать транспортное будущее предлагается участникам конкурса-2023. Кто знает, может, впоследствии в своих детских рисунках будущие транспортники найдут общее с окружающей их реальностью спустя 10-20-50 лет?

Информацию о подведении итогов, формате проведения церемонии награждения можно будет найти на сайте Горэлектротранса и сайте конкурса рисунков. По традиции, объявление победителей запланировано на конец августа. Все участники также будут проинформированы дополнительно ближе к дате церемонии награждения.

Для тех, кто еще готовит свою работу на конкурс, напоминаем, что анкету участника нужно заполнить в электронном виде: https://clck.ru/iH9Ru