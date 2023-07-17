Представители школы № 347 научили зарничников печатать на 3D-принтере

На верхнем фото: мастер-класс Евгения Сыстерова

В 3-ю смену ДОЛ «Зарница», проходящую под девизом «Страна супергероев», состоялся научно-технический мастер-класс. Организаторами и ведущими выступили педагоги и ученики школы № 347 Невского района, а также настоящий робот. Его вместе с 3D-принтером и пропильным станком привезли в «Зарницу» заместитель директора школы по информационным технологиям Евгений Сыстеров, учитель технологии Олег Сухоруков, семиклассник Кирилл Литвинчук и выпускник школы Иван Бешенцев (в настоящее время студент СПб ГАСУ). Профориентационное занятие по новейшим технологиям для зарничников прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между школой № 347 и Горэлектротрансом.

Участие в научно-технических мастер-классах приняли ребята из 4-х отрядов, в возрасте от 7 до 15 лет. Для более лёгкого и интересного усвоения материала организаторы придумали для них формат игры по станциям. Так, заместитель директора школы № 347 по информационным технологиям Евгений Сыстеров ознакомил детей с устройством и принципом работы 3D-принтера. Интересно, что Евгений Сергеевич сам в детстве отдыхал в ДОЛ «Зарница», поэтому вернуться сюда в новом качестве ему было особенно приятно.

Учитель технологии Олег Сухоруков помог освоить пропильный станок для резьбы по дереву, причём создавать поделки помогал робот, управляемый с помощью телефона или планшета через блютус.

«Детей было просто не оторвать, им было очень приятно поработать руками! – рассказал Олег Сухоруков. – Девочки сердечки выпиливали, обрисовывали свои ладони, и тоже делали их из фанеры. Попробовали свои силы и вожатые».

Мастер-класс Олега Сухорукова

Учащийся 7-го класса 347-й школы Кирилл Литвинчук выступил с презентацией об истории и развитии петербургского троллейбуса. А выпускник школы № 347, в настоящее время студент СПб ГАСУ Иван Бешенцев, системно изучающий электрический транспорт, выступил с лекцией на тему устойчивой городской мобильности.

«Мне удалось найти нужные формы взаимодействия с ребятами, и моя лекция со временем перешла в беседу, - поделился своими впечатлениями Иван Бешенцев. - Меня никто не прерывал, что было психологически важно и приятно. Потому что, хоть материал и был большим, взрослые сознавали, насколько он важен для понимания городской среды и необходимости влияния на неё. Я уложил в 25 минут 77 слайдов, и, возможно, какие-то технические нюансы детям были непонятны. Но на фундаментальном уровне ребята поняли, как продвигать проекты - на примере троллейбуса с увеличенным автономным ходом и гидробуса, почему велосипед лучше автомобиля, а трамвай предпочтительнее метро».

Лекция Ивана Бешенцева Презентация Кирилла Литвинчука

На память о мастер-классе у ребят остались не только новые полезные знания и интересные воспоминания, но и натурально-вещественные результаты производства, среди которых напечатанные на 3D-принтере брелоки на тему ДОЛ «Зарница» и различные изделия из дерева.

Представители школы № 347 планируют продолжить проведение в «Зарнице» таких мастер-классов и надеются, что со временем они превратятся в полноценный инженерно-технический кружок.

Фото: Кирилл Литвинчук, школа № 347