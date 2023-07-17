Для пассажиров трамваев подготовили аудиоспектакль про русских писателей

Фото: "Петербургский дневник на транспорте"

Библиотеки Фрунзенского района совместно с Горэлектротрансом и «Петербургским дневником на транспорте» запустили литературно-краеведческий проект – аудиоспектакль «Более чем оригинально!», озвученный голосами артистов Санкт-Петербурга. Спектакль рассказывает о нескольких эпизодах из жизни великих писателей, именами которых названы библиотеки Фрунзенского района, ― Владимира Короленко, Антона Чехова и Максима Горького. Анонс аудиоспектакля можно увидеть на мониторах в трамваях №№ 25, 43 и 45 и получить доступ к нему по QR-коду.

Спектакль состоит из четырех отдельных частей длительностью от 45 до 60 минут каждая. 17-минутный фрагмент, объединяющий всех трех писателей, можно прослушать или скачать прямо во время поездки. Для этого необходимо отсканировать QR-код на информационном мониторе, расположенном в салоне трамвая. Продолжение спектакля ждет пассажиров в трех библиотеках Фрунзенского района: имени Чехова (на ул.Турку), Короленко (на Бухаретской ул.) и Горького (на Малой Балканской ул.). В каждой из них есть специально оборудованная зона, посвящённая проекту, в которой аудиофайлы можно не только послушать, но и скачать.

Аудиоспектакль доступен в трамваях трех маршрутов, трасса которых пролегает через Фрунзенский район. Маршрут №25 следует от станции метро «Купчино» до улицы Марата, №43 - от станции метро «Купчино» до станции метро «Московские ворота», №45 – от проспекта Юрия Гагарина до станции метро «Купчино».