ДОЛ «Зарница» принимает новую смену

17 июля в ДОЛ "Зарница" стартует 3 летняя смена. Весь летний сезон разделен на четыре содержательных раздела, третья смена посвящена теме «Страна супергероев». Она продлится до 6 августа.

После масштабной реконструкции ДОЛ с 2022 года стал всесезонным, а также стал частью профориентационной экосистемы Горэлектротранса наряду с Учебно-курсовым комбинатом и Экспозиционно-выставочным комплексом. На сменах для ребят подготовлена не только насыщенная программа здорового и спортивного отдыха, но и предусмотрено получение новых деловых навыков, знакомство с отраслью ГЭТ и разнообразием специальностей.

Всего на лето «Зарница» подготовила программу 4 смен, первые из них прошли под девизом «Время первых, или звезды зажигаются» и «Пространство новых открытий». А завершающая летняя 4-я смена будет посвящена теме «Резиденция людей будущего (9 - 29 августа).

О том, как живут зарничники, они рассказывают страницах корпоративной газеты «Петербургские магистрали» в рубрике «Зарница-Озорница».

Информация по приобретению путевок: +7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61



Подробнее о ДОЛ «Зарница»: https://electrotrans.spb.ru/novosti/2023/2762_detskiy..