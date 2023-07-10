До 2026 года в город поступят ещё 116 «умных» низкопольных трамваев

Петербургский Горэлектротранс пополнят ещё 116 «умных» трамваев. В партию войдут вагоны различных модификаций - односекционные, двухсекционные, трехсекционные и трехсекционные двухстороннего движения, все они со 100% низким уровнем пола и комплексом активной помощи водителю. Соответствующий контракт подписан с ООО «ПК Транспортные системы». Новые вагоны будут поступать в город в период с 2023 по 2026 годы.

Уже не новинкой, а обязательным программным оснащением всех трамвайных вагонов для Петербурга является комплекс активной помощи водителю. Его установка – условие технического задания СПб ГУП «Горэлектротранс» для всех новых серийных трамваев, поступающих на предприятие с 2022 года. Комплекс состоит из системы активной безопасности и системы контроля бодрствования водителя, связанных между собой. В его основе лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта, которые в будущем сыграют роль при создании полностью беспилотных трамваев. Этому проекту в ближайшие годы будет посвящена совместная работа петербургского Горэлектротранса, компании Cognitive Pilot и ООО «ПК Транспортные системы» в рамках трехстороннего соглашения.

Поставки 116 «умных» трамваев будут вестись в течение четырех лет. В 2023 году ожидается поставка 28 вагонов, в 2024 – 49, в 2025 – 34, в 2026 – 5. Преимущественно новые вагоны будут курсировать в Невском, Калининском, Выборгском и Кировском районах Санкт-Петербурга.

Напомним, в 2022 году в петербургском Горэлектротрансе стартовала комплексная программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», предполагающая обновление подвижного состава одновременно с инфраструктурой. В рамках поставок по первым контрактам в город уже прибыло 248 троллейбусов и 83 трамвая.