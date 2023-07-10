Михаил Мишустин ознакомился с трамваем «Невский», разработанным для Петербурга

Фото: «ПК Транспортные системы»

Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел на международной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге российский серийный трёхсекционный трамвай «Невский», первый трамвай двустороннего движения в линейке производителя «ПК Транспортные системы». Модель была разработана специально под цели программы развития петербургского Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» и уже эксплуатируется в Северной столице. Сейчас такие трамваи перевозят пассажиров по маршруту № 30 от Ладожского вокзала взамен закрытой станции метро «Ладожская». Участие в программе выставки также принимает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Трамвай «Невский» только за последнюю неделю перевёз в Петербурге уже почти 150 тыс. пассажиров. Горэлектротранс в настоящий момент эксплуатирует 13 таких двухкабинных вагонов, все они обслуживают маршрут № 30, открытый на период закрытия на ремонт станции метро «Ладожская». Благодаря возможности работы в режиме челнока вагоны при отсутствии разворотного кольца у Ладожского вокзала разворачиваются с помощью специального съезда.

Вагон «Невский» был разработан под цели СПб ГУП «Горэлектротранс» и по техническому заданию предприятия оборудован комплексом активной помощи водителю. Установка интеллектуальных систем, повышающих безопасность транспорта, является обязательным требованием к трамваям петербургского Горэлектротранса всех новых поставок, начиная с 2022 года.

По условиям контракта до конца 2023 года Горэлектротранс получит 38 трамваев «Невский». Всего же в инвентарном парке петербургского предприятия 141 вагон производства ПК ТС различных моделей.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин на выставке ИННОПРОМ-2023