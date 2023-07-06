Художник Илья Тихомиров помог зарничникам придумать новую настольную игру

В гости к ребятам из второй смены ДОЛ «Зарница» приехал в субботу популярный петербургский художник Илья Тихомиров, одним из направлений творчества которого является городской транспорт. В ходе мастер-класса от профессионала ребята из 1-го, 2-го отрядов придумали игру-«бродилку», а заодно поверили, что все они без исключения умеют рисовать. Встреча с художником стала ещё одним ярким событием насыщенной программы летнего отдыха в ДОЛ «Зарница».

В начале встречи Илья Тихомиров рассказал о себе, показал свои работы, а также попросил каждого написать на бумаге своё имя. Выполнение этого простейшего задания помогло убедить ребят, что все они умеют рисовать: ведь буквы – это тоже графическая информация, следовательно, у всех, кто умеет держать в руках карандаш или ручку, есть базовый навык рисования.

Затем участники мастер-класса придумали «настолку», в которой нужно было передвигаться по игровому полю, бросая кубик. Интересно, что в качестве персонажа зарничники непременно захотели видеть самого художника.

«Кто-то хотел мячик, потому что его проще рисовать, а кто-то хотел, чтобы главным героем стал я сам, - рассказывает Илья Тихомиров. - Тогда мы сделали героем мячик в очках, а дальше придумали для него различные ситуации».

На следующем этапе ребятам было предложено нарисовать эти ситуации так, как они их видят: например, персонаж-мячик сдулся и пропускает ход, или откатывается назад, потому что упал в реку и его унесло течением. Затем маленькие художники сложили все свои картинки вместе и наложили их на большое игровое поле.

«Все молодцы, я вообще считаю, что не обязательно суперклассно рисовать, главное – это внятно показать идею, - подвёл итог мастер-класса Илья Тихомиров. - Когда ребята вырастут, то способность что-то кому-то графически объяснить им очень пригодится, причём неважно, кем они будут работать».

Напомним, летом для отдыхающих в ДОЛ «Зарница» организована насыщенная профориентационная программа. Так, ребята посещают Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, трамвайно-троллейбусный парк, Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, встречаются с интересными людьми. Также в гости к зарничникам приезжают с мастер-классами работники Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса «Носорог» и представители Пресс-службы ГЭТ.