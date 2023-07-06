Носороги» ГЭТ научили зарничников играть в «аварийную дженгу»

Аварийно-восстановительная служба ГЭТ, носящая гордое имя «Носороги», продолжает удивлять ребят из ДОЛ «Зарница». На вторую смену они подготовили увлекательные игры – метровую дженгу из брусьев, полосу препятствий из дорожных конусов и даже знакомство со спецоборудованием. А сама бригада, конечно, приехала в лагерь в сопровождении главного «Носорога» – гидроподъемника аварийной машины КамАЗ АРС.

Сегодняшний визит сотрудников АВС в «Зарницу» был особенно насыщенным и полным на эмоции. Ребятам из старших отрядов разрешили познакомиться со специнструментом аварийных бригад. Самые смелые и ловкие попробовали свои силы в игре «аварийная дженга» с большими брусьями. Двое ребят смогли построить из страховочных подкладок конструкцию ростом с человека. А младшие отряда – зарнятя – с удовольствием покрутили большими гаечными ключами талрепы, используемые при подъеме настоящих трамвайных вагонов «Витязь» и «Богатырь».

Кроме этого, все зарничники приняли участие в борьбе с условной огненной стихией. Анна Олеговна, инженер по охране труда АВС, рассказала про первичные средства пожаротушения и как их безопасно применять, показала эвакуационные таблички.

Дети остались довольны и с подарками – брелоками от АВС с изображением тотемного животного службы носорога!

Материал подготовлен с участием «аварийщиков-аниматоров» Артём Прохорова и Александра Савельева.