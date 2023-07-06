Вице-губернатору Санкт-Петербурга Кириллу Полякову доложили о ходе производства трамваев «Невский»

Сегодня на Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого, производственной площадке ООО «ПК Транспортные системы», состоялось выездное совещание вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

Он проконтролировал процесс производства нового подвижного состава, в частности, осмотрел «умный» трамвай модели «Невский», оснащенный комплексом активной помощи. Доклад представили директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и генеральный директор ООО «ПК ТС» Александр Дубровкин.



Напомним, что поставка трамваев «Невский» осуществляется в рамках заключенного в 2022 году контракта Комитета по транспорту и ПК ТС. В настоящее время в Санкт-Петербурге уже эксплуатируются 13 трамваев «Невский». Всего же по контракту Горэлектротранс в 2023 году получит 38 таких вагонов, способных работать на маршрутах без оборотных колец, в режиме челнока. В настоящее время в парке подвижного состава петербургского Горэлектротранса - 141 вагон производства ПК ТС различных моделей.

Фото: Комитет по транспорту