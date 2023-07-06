Денис Минкин рассказал о создании полигона для «умных» трамваев координатору федерального проекта «Выбирай своё»

Под эгидой партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё» его региональный координатор, депутат Государственной думы Сергей Соловьёв посетил с рабочим визитом Василеостровский трамвайный парк. Здесь в ближайшие годы планируется создать новое многопрофильное культурное пространство с детской трамвайной дорогой на базе нынешнего Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Помимо сохранения истории с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным обсуждались современные вопросы импортозамещения и локализации, а также важная отраслевая новость – создание на базе петербургского Горэлектротранса федерального испытательного полигона, где будут тестировать «умные» трамваи, интеллектуальные системы и новинки техники.

Денис Минкин рассказал Сергею Соловьёву, что при реализации программы развития Горэлектротранса Петербург стал первым городом в стране, где элементы искусственного интеллекта внедрены на маршрутный транспорт, находящийся в регулярной эксплуатации. Так, Горэлектротранс выпускает на линию уже почти сто трамваев, оборудованных комплексом активной помощи водителю.

«С 2022 года обновление подвижного состава происходит с использованием самых современных систем управления, в том числе систем с элементами искусственного интеллекта и элементами автопилотирования, - пояснил Денис Минкин. - Применительно к этим системам очень важен вопрос их качества, их надёжности и безопасности. Прежде чем выпускать такие системы на улицу, необходимо их испытывать, и этот вопрос мы поставили перед федеральными органами власти. В связи с этим Минпромторгом принято решение о создании на базе Горэлектротранса полигона, где будут испытываться все российские системы, все решения и наших производителей, если они будут, и импортных в части автопилотирования и систем автоматического управления трамваем».

Также на встрече договорились о подготовке в адрес регионального координатора федерального проекта «Выбирай своё» сводного перечня проблем и вопросов, стоящих перед Горэлектротрансом в процессе его современного развития и активного обновления.

«Также обсуждали планы оказания поддержки на федеральном уровне в рамках нашего партийного проекта, и я уверен, что, получив все предложения, мы очень активно совместно будем работать и реализуем все наши намеченные планы», - отметил депутат Государственной думы Сергей Соловьёв.

Посвятили время и знакомству с уникальной трамвайной и троллейбусной ретроколлекцией Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, а также макетом будущего культурного пространства на базе ЭВК с детским обучающим центром, мастерской и трамвайной дорогой.