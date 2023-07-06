Пресс-служба ГЭТ провела мастер-класс для новых авторов летней рубрики «Зарница-озорница»

Вторая летняя смена продолжила традицию подготовки публикаций о ДОЛ. Творческие работы становятся результатом мастер-классов по журналистике, а некоторые даже попадают на страницы настоящей газеты – корпоративного издания «Петербургские магистрали». На этот раз в журналистском кружке собрались как уже опытные юнкоры школьных газет, так и ребята, которые хотели бы впервые попробовать себя в этой роли. Но для всех стало одинаково полезно не просто научиться готовить материал, но и погрузиться в теорию журналистики. Презентацию об этой профессии для ребят подготовила практикантка Пресс-службы Ксения Торопова.

На новом мастер-классе, организованном пресс-службой Горэлектротранса, ребята узнали, какие бывают виды и жанры журналистики, чем занимаются журналисты и какие функции у СМИ. В журналистском кружке также принял участие директор «Зарницы» Дмитрий Лебедев, который в этот раз гостеприимно предложил провести занятие в его кабинете. В ходе мастер-класса юные журналисты порассуждали на совсем не юные темы, например, о журналистской этике, о том, каким образом СМИ могут формировать общественное мнение и выступать в качестве представителей интересов различных групп населения, а также об ответственном подходе к работе и необходимости соблюдения четких сроков при подготовке материала.

Эти теоретические знания ребята смогли применить в практической части занятия. Им предстояло за 45 минут определить тему и жанр своих работ, выполнить сбор информации и ее обработку, представить итог в виде публикации «под ключ» и защитить свой проект перед коллегами. С поставленной задачей справились все, причём вовремя.

К защите были представлены четыре работы:

блиц-опрос о жизни в лагере от Варвары Ким из 1 отряда;

заметка «Кто охраняет сны в «Зарнице» об охраннике лагеря от Виктории Егоровой и Елизаветы Башариной из 1 отряда;

блиц-опрос «Зарница глазами малышей подростков» от Тимура Перцева и Варвары Кирпу из 2 отряда;

интервью с директором лагеря «Важный человек лагеря» от Миланы Браславской из 1 отряда.

Познакомиться с некоторыми из них можно будет в рубрике «Зарница-Озорница» июльского выпуска газеты «Петербургские магистрали».

Творческий досуг в этот день продолжила презентация проектов в рамках дизайнерского направления. Перед старшими отрядами стояла задача придумать настольную игру для младших отрядов – зарнят. Цель игры – актуальная и социально-значимая – переключить внимание детей с гаджетов на «настолки». В качестве результата необходимо было представить саму игру, сделанную руками команды, и презентацию. На суд жюри были представлены игры 1 отряда: Лабиринт, Клоуны, Вычислялка (на математические способности), Чужой среди своих; 2 отряда: Елочки-иголочки, Правда или действие (модернизированная), Домик Молли. Последняя игра – «Домик Молли» – вызвала особый восторг и среди взрослых, т.к. напомнила игру из детства, когда можно было нарядить картонного пупса в разную одежду, погулять с ним и уложить спать.

Напомним, что всего за летнюю смену ДОЛ «Зарница» проводит 4 смены – каждая тематическая. Тема второй смены: «Пространство новых открытий». Информация о заезде и приобретении путевок: +7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61.