Новая смена «Зарницы» знакомится с рабочими профессиями ГЭТ

Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк и Учебно-курсовой комбинат продолжают цикл профориентационных экскурсий для юных «зарничников». Уникальный парк, обслуживающий сразу два вида электрического транспорта, стал прекрасной площадкой, на которой ребята знакомятся с интересной работой водителей трамвая и троллейбуса, кропотливым трудом токарей и слесарей, а также узнают, как и где обучаются будущие водители электротранспорта и другие востребованные профессионалы отрасли ГЭТ (конечно, речь идет об Учебно-курсовом комбинате ГЭТ).

Чем занимается программист, стример или блогер, современные дети прекрасно знают. А вот в чём заключается работа токаря, слесаря, монтёра пути или водителя электротранспорта, для многих представителей молодого поколения зачастую оказывается за гранью понимания. Тем не менее, именно эти профессии могут стать отличной возможностью для карьерного роста в будущем. Инженеры, токари, слесари, водители были, есть и остаются в числе самых стабильных и оплачиваемых специальностей.

Чтобы примерить на себя самые разные профессии, необходимые и востребованные в ГЭТ, два отряда «зарничников» приехали в гости в СТТП и Учебно-курсовой комбинат. И мальчишки, и девчонки с интересом следили за работой водителей троллейбуса и трамвая, а чуть позже – за отточенностью каждого движения токарей. На троллейбусном веере они с удивлением наблюдали за тем, как ставятся и опускаются штанги токоприёмников, а, проехавшись по территории парка на трамвае, ребята впервые в жизни увидели, как моют подвижной состав в процессе ежедневного обслуживания, а главное, что это делается автоматически, с применением современного оборудования.

Коллектив СТТП и УКК продолжит принимать у себя в гостях детей «Зарницы» на протяжении всех летних смен. Опытные и молодые специалисты ГЭТ с удовольствием расскажут и покажут подрастающему поколению, что рабочие профессии – это перспективно, интересно, современно и достойно.