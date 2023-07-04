Горэлектротранс и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России утвердили план мероприятий в сфере пожарной безопасности

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России Богдан Гавкалюк подписали план совместных мероприятий в рамках сотрудничества в области образования и науки. Документ призван обеспечить более эффективную работу в сфере пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций на городском пассажирском электротранспорте.

Сотрудничество Горэлектротранса с Университетом ГПС МЧС России – одно из важнейших направлений работы предприятия. Прогресс делает современный электротранспорт все более технологичным и комфортным, но не менее важно, чтобы он был безопасным. Совместные усилия в обеспечении противопожарной защиты и безопасности городского электротранспорта – залог жизни и здоровья пассажиров.

Среди основных направлений работы – формирование культуры поведения при чрезвычайных ситуациях на транспорте. Совместные учения помогут спасателям отработать навыки оказания помощи с учетом специфики электрического транспорта. А сотрудники ГЭТ освоят тактику предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделено развитию учебно-тренировочного полигона и испытательной базы. Сотрудничество предусматривает совершенствование интерактивных многофункциональных учебно-тренажерных комплексов, имитирующих экстремальные ситуации в электротранспорте. Также в планах создание полигона для проведения натурных испытаний. Все это создаст условия не только для практического обучения, но и для разработки и внедрения новых технологий в области безопасности на транспорте.

Напомним, первое соглашение о сотрудничестве между организациями было подписано ещё в 2020 году. В рамках запланированной работы в эти годы Горэлектротранс и университет ГПС МЧС России отрабатывают действия при ЧС на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Новое соглашение расширяет перечень совместных мероприятий, направленных на повышение безопасности транспорта.