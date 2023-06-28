«Петербургские магистрали»: вышел в свет июньский номер газеты

В июне в России отмечается День молодёжи, поэтому неслучайно, что и первый летний номер газеты тоже «помолодел». Молодые управленцы на один день «захватили» власть на предприятии в свои руки, и рассказали, какие важные решения приняли на новом посту. Активно развивающийся искусственный интеллект на транспорте стал темой обсуждения на научно-техническом совете МАП ГЭТ. Свою лепту в молодёжную тематику номера внесла и практикант Пресс-службы студентка Ксения Торопова.

В Горэлектротрансе прошёл День молодого управленца: все главные руководящие должности предприятия на время заняли молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Дублёры абсолютно самостоятельно принимали решения по всем вопросам, относящимся к их компетенции: от текущей деятельности до перспективных планов развития. Директор предприятия Денис Минкин поручил представить предложения по повышению в должности тех участников, кто проявил наибольшую инициативу в управлении и нестандартный подход к решению задач.

На научно-техническом совете Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта обсудили планы создания на базе ПТО «Шаврова» полигона для испытания интеллектуальных систем на транспорте. Также на НТС подписано соглашение о создании полностью беспилотного трамвая на территории Санкт-Петербурга в период до 2026-2027 гг.

Популярный корпоративный конкурс «Быть здоровым легко», проводимый по инициативе отдела социальной политики, перевалил за экватор. Водитель Трамвайного парка № 1 Светлана Репина в интервью рассказывает о том, как опыт выступления на «Фестивале талантов» помог ей на профессиональной сцене.

Самые активные и результативные спортсмены предприятия собрались в Приозерском районе, где прошёл традиционный праздник окончания спартакиады, организуемой ППО ГУП «Горэлектротранс» совместно с администрацией. По легенде, транспортники попали на остров, где «туземцы» приняли их за «белых богов».

Практикант Пресс-службы Ксения Торопова подготовила материал о первой смене в ДОЛ «Зарница». 100 детей и пять отрядов – «Капибары», «Ёлки», «Радуга», «Космостарс» и «Бобры» – начали свой отдых с марафона личностного роста, на котором они обнаружили у себя новые таланты и реализовывали их вместе с педагогами в течение смены.

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