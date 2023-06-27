«Пространство новых открытий» ждет 145 зарничников второй смены

В ДОЛ «Зарница» открылась вторая летняя смена. Как и в прошлую смену, дети будут познавать себя и получать полезный профессиональный навык в рамках четырех модулей-квантов, всего за смену зарничники смогут познакомиться с более чем 11 специальностями по выбранным направлениям.

Развитие и отдых – негласный девиз каждой смены в «Зарнице». Директор лагеря Дмитрий Лебедев каждую смену посвятил определенной тематике. Тема второй смены: «Пространство новых открытий», ее основной посыл: открытия, которые ребята делают ежедневно, погружаясь в определенную среду, позволяют попробовать себя в той сфере, в которой они еще не были. Все активности в лагере интегрированы в определенный модуль, связанный с навыком, который в будущем понадобится ребятам. Всего четыре модуля-кванта: творческий, технический, дизайнерский и экологический. Раскрывая каждый квант, ребята могут познакомиться с различными профессиями. За смену они узнают более 11 специальностей.

На вторую смену «Зарница» приняла 145 детей – это пять отрядов, два из которых – спортивные.

В лагере отдыхают:

1 отряд: «Мастерская да Винчи», девиз: «Мы такие классные, как да Винчи разные: кто-то любит рисовать, кто-то любит танцевать. Вместе мы зажжем на смене, будем ярче всех сиять и команды мы любые будем вместе побеждать»;

2 отряд: «8 чудо света», девиз – «Мы 8 чудо света, убедим вас всех мы в этом!»;

3 отряд: «СССР», девиз – «Союз Самых Современных Ребят»;

4 спортивный отряд: «Звездная стрела», девиз – «Звездная стрела озаряет путь всегда, станем мы командой – дружной на года»;

5 спортивный отряд: «Сигма», девиз – «Сигма наш любимый друг, мы поможем всем вокруг».

Полина, командир самого младшего отряда – «СССР», рассказала о своей занимаемой должности и о том, как проходит ее первая смена в лагере «Зарница»: «На линейке я представляю наш отряд: говорю название, количество человек, забираю грамоты и награды, если они есть. Командиром отряда быть не сложно, мне даже нравится. Я почти не скучаю по маме, мне весело». Полина рассказала, что в тихий час спать зарнятам не хочется, потому что они уже взрослые, но шуметь тоже нельзя, поэтому они тихонько отдыхают.

Желаем ребятам хорошего отдыха и настоящих интересных открытий!

Подготовлено практиканткой Пресс-службы Ксенией Тороповой