Участников Дня молодого управленца ждёт повышение и запуск молодёжного маршрута

День молодого управленца прошёл в петербургском Горэлектротрансе 27 июня по инициативе директора Дениса Минкина. В порядке эксперимента все главные руководящие должности – от директора предприятия до начальников служб – на время заняли молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Итоги мероприятия, приуроченного ко Дню молодёжи, подвели в конце дня на совещании в формате видео-конференц-связи.

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В общей сложности участие в Дне молодого управленца приняли 30 человек. Все они в течение дня абсолютно самостоятельно принимали решения по всем вопросам, относящимся к их компетенции: от текущей деятельности до перспективных планов развития.

«Понятно, что за один день нахождения на посту стратегические решения не принимались, в основном были текущие вопросы, которые тоже требуют внимания руководителя, - поделился дублёр директора СПб ГУП «Горэлектротранс», начальник ПТО Службы подвижного состава Павел Поляков. - Одно из интересных решений – размещение на медиакомплексах подвижного состава социальных роликов, направленных на безопасность движения. Также был утверждён облик трамвайного вагона по контракту, заключённому с АО «УКВЗ».

Павел Поляков, дублёр директора СПб ГУП «Горэлектротранс»

Дублёр директора Троллейбусного парка № 6, начальник цеха Алексей Парфёнов понял для себя, что на посту руководителя очень важны коммуникабельность и оперативная решительность: «Было проведено совещание по реконструкции участка тяговой электроники. Принято решение внести в АИП проект по выполнению ремонта на данном участке с заменой напольного покрытия и установкой нового оборудования для оптимизации процессов проведения работ с целью улучшению целевых показателей, а также уменьшения количества браков».

Для начальника ПТО Трамвайного парка № 3 Юрия Мокрецова, заместившего 27 июня директора своего парка, одним из самых важных принятых решений стало утверждение концепции по подготовке парка к приёмке нового подвижного состава.

Троллейбусный парк № 2 возглавила на один день начальник отдела экономики Наталья Фролова. Она призналась, что всё прошло в штатном режиме, поэтому особого вмешательства в работу парка не потребовалось: «Считаю, работа на предприятии должна быть организована именно таким образом, чтобы руководитель был задействован в минимальном объёме, и к нему обращались только в сложных ситуациях, требующих принятия быстрого решения, или же в спорных ситуациях. Также считаю, что День молодого управленца – это отличная идея! Стоит рассмотреть возможность увеличения сроков проведения такого мероприятия, чтобы работники могли полностью прочувствовать на себе, что значит быть руководителем!»

Ещё дальше пошли в Учебно-курсовом комбинате, где студенты, закончившие теоретическую часть обучения, попробовали себя в качестве преподавателей. Это позволило им не только закрепить знания, полученные от старших товарищей, но и лучше подготовиться к предстоящим экзаменам.

Одним из обсуждаемых молодёжью вопросов стали планы по запуску в Приморском районе ещё одного маршрута для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, № 12. На итоговом совещании молодые специалисты выразили желание продолжить совместную работу над этим проектом. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин поддержал инициативу и предложил в качестве эксперимента сделать новый маршрут ТУАХ молодёжным. Такой опыт в истории предприятия есть: в советское время в ГЭТ существовали комсомольские маршруты, обслуживаемые молодёжными бригадами.

Также директор предприятия по итогам Дня молодого управленца поручил в короткие сроки представить предложения по повышению в должности тех участников, кто проявил наибольшую инициативу и нестандартный подход к решению задач.