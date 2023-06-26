Все хорошо, но мороженого мало: «зарничники» 1-й смены направили свои идеи директору ГЭТ

Продолжаем подводить итоги первой летней смены в ДОЛ «Зарница». По традиции, каждая смена направляет свои отзывы и пожелания по улучшению работы лагеря напрямую директору Горэлектротранса Денису Минкину. В этот раз директору пришлось изрядно потрудиться, чтобы прочитать все письма, ведь в лагере отдыхали порядка 200 детей и почти у каждого «зарничника» было что сказать.

Письма-пожелания для сотрудников лагеря и ГЭТ – это не просто послания, а прикладная почва для усердной работы и новых проектов по улучшению «Зарницы». В числе значимых системных изменений «зарничники» предложили ввести элемент соревновательности и поощрения за выполнение творческих и других заданий. За успешно выполненную задачу ребята хотели бы получать награду в виде значка или другого знака отличия. Таким образом, в конце смены можно определить отряд-лидера и самого успешного «зарничника» смены, набравшего больше всего значков.

Помимо этого, дети просят установить звуковые колонки не только в клубе, но и в корпусах, ведь так здорово «включить, послушать и потанцевать под классную музыку».

Меню ребята тоже не обошли стороной. Как оказалось, многим детям-сладкоежкам больше всего не хватает мороженого, ведь уже наступили жаркие дни.

«Здравствуйте, Денис Юрьевич! В лагере очень здорово. Мне нравится мороженое, второй ужин и дискотека. А еще мне нравится ИЗО и баскетбол. Я бы хотела, чтобы мороженое было чаще (…). Заранее спасибо! Я желаю Вам счастья, здоровья и много конфет!» – пишет Даша из 2-го отряда.

Что касается самых маленьких гостей смены – «зарнят» – то им много не надо, лишь бы мультфильмы показывали два часа перед сном и пончики давали на завтрак и ужин.

Среди юных критиков были и те, кто просто хотел пожелать лагерю процветания, вот такое письмо направила Лиза из 3-го отряда, которая второй год отдыхает в лагере и уже как эксперт его оценивает: «Уважаемый Денис Юрьевич! В лагере все прекрасно. В принципе, ничего менять не надо. Хочу, чтобы лагерь молодел еще больше. Спасибо!»

«Я очень люблю слушать детские мысли. Они правдивее, точнее, а иногда и умнее нас», – отмечает Денис Минкин, ведь, по его мнению, именно дети смогут сделать лагерь лучше, и даже из самых сумасшедших идей рождаются гениальные открытия.

По прибытию в Петербург из лагеря ребята рассказали, как прошла смена, и поделились своими эмоциями. Для многих ребят «Зарница» стала их первым лагерем. Например, Ева из 5-го отряда пополнила ряды самых маленьких «зарнят». В лагере было так много активных игр, что девочка полюбила спать по ночам, как она сказала: «Это было лучшее на смене». Также маленький ревизор оценила творожную запеканку с джемом. Папа Евы тоже остался доволен выбором лагеря. Он, как и каждый родитель переживает, когда отправляет ребенка в его первый лагерь. В итоге беспокойство оставило его, ведь лагерь папа смог посещать каждые выходные, а маленькая Ева теперь хочет приехать в «Зарницу» ещё и на осеннюю смену.

Все предложения маленьких отдыхающих будут проанализированы с целью дальнейшего улучшения здравницы.

Материал подготовлен практиканткой Пресс-службы Ксенией Тороповой