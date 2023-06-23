Соискателей со всей России познакомили с вакансиями Горэлектротранса

Собеседования со специалистами Управления по персоналу и Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса в режиме онлайн прошли иногородние соискатели со всей России. Такой формат общения был организован в рамках Молодёжного карьерного форума, состоявшегося в прошлую пятницу на площадке культурного квартала «Брусницын». Также в работе форума принял участие зелёный учебный троллейбус Учебно-курсового комбината ГЭТ, в котором преподаватели и сотрудники УКК знакомили гостей форума с программами обучения и проводили мастер-классы, а кабина-тренажёр позволила всем желающим почувствовать себя в роли настоящего водителя троллейбуса.

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В онлайн-собеседовании приняли участие заинтересованные в трудоустройстве в петербургский Горэлектротранс иногородние соискатели, особенный интерес проявили жители Севастополя, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Коми. Ключевыми показатели для возможной релокации стали: высокая заработная плата, дополнительное стимулирование, бонусные программы и перспективы развития, предлагаемые Горэлектротрансом. К беседе также подключились преподаватели Учебно-курсового комбината, которые в доступной форме рассказали о том, как проходит обучение в комбинате и какие меры поддержки предоставляются иногородним ученикам, например, компенсация за аренду жилья в Петербурге. Также участники собеседования смогли узнать о работе водителя троллейбуса из первых уст – об этом им рассказала водитель Троллейбусного парка № 6 Надежда Мельникова.

Что касается молодёжи, очно принявшей участие в форуме, то её особенно заинтересовал учебный троллейбус, в котором все желающие смогли сесть в кресло водителя, нажать на кнопки на приборной панели и даже попробовать самостоятельно вручную поставить токоприёмники на воображаемую контактную сеть. Стоит отметить, что после знакомства с учебным троллейбусом многие ребята даже гуманитарного профиля обучения всерьез заинтересовались возможностями обучения и работы в ГЭТ. «Для таких заинтересованных учащихся Горэлектротранс предоставляет возможность заключения договора о целевом обучении, который дает гарантированное место прохождения практики в ГЭТ, трудоустройства и определенные материальные бонусы для учащихся», – отмечает Ольга Меньшикова, начальник сектора по набору персонала ГЭТ.



Участие в таких крупных карьерных мероприятиях даёт ощутимый эффект: «Практически сразу по завершению форума мы стали получать звонки и сообщения на почту с вопросами от студентов, учеников школ, их родителей и даже бабушек о том, на какие программы обучения могут поступить студенты, как мы работаем со школами, да и в общем про открытые в настоящее время на предприятии вакансии. Могу с уверенностью отметить, что данное мероприятие было для нас ресурсным во всех смыслах: мы напрямую пообщались с молодёжью на их языке, привлекли иногородних специалистов, получили сильный положительный импульс от соискателей по итогу», – комментирует Ирина Толстуха, начальник отдела по набору и обучению персонала ГЭТ.

Напомним, 23 июня в культурном квартале «Брусницын» состоялся Молодёжный карьерный форум. Точкой притяжения для гостей форума стал зелёный учебный троллейбус УКК, впервые принявший участие в подобном деловом мероприятии и выступивший в качестве учебного класса с кабиной-тренажёром и пространством для лекций. На тематических площадках форума выступили специалисты Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса.