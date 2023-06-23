Водители троллейбуса петербургского Горэлектротранса вошли в число лучших на Всебелорусском конкурсе профмастерства

Открытый конкурс профессионального мастерства водителей троллейбусов и автобусов прошёл в Минске 22 – 23 июня с участием команд из всех регионов Белоруссии. Петербуржцы вошли в состав конкурсантов впервые. В общей сложности соревновались 75 человек из двух с лишним десятков транспортных предприятий. По итогам конкурса водители Горэлектротранса заняли 4-е общекомандное место.

Петербургский Горэлектротранс представляли победитель городского конкурса этого года Дмитрий Иванов из Троллейбусного парка № 1, водитель-наставник этого же парка Станислав Марков, и Александр Закревский из Троллейбусного парка № 3, вошедший в десятку финалистов в Санкт-Петербурге.

Соревновались участники на модернизированных версиях троллейбусов модели АКСМ-321 и «гармошках» АКСМ-333, которые не эксплуатируются в Санкт-Петербурге. Испытания на трассе в целом были знакомы петербуржцам, но существенно отличались в деталях. Добавляло трудности и сложное устройство контактной сети на конкурсной площадке, с непривычными петербуржцам спецчастями. К тому же у водителей из Горэлектротранса не было возможности совершить пробный заезд – задания сразу шли в зачёт.

Организаторы отметили, что несмотря на эти нюансы, команда из Санкт-Петербурга, которой пришлось выступать «с колёс», представила своё предприятие очень достойно и стала равноправным участником конкурса: от пьедестала почёта её отделил всего один шаг. И если бы не серьёзное различие российских и белорусских Правил дорожного движения, знание которых нужно было демонстрировать в теоретической части конкурса наравне с белорусскими профессионалами, петербуржцы были бы в числе победителей.

Напомним, ранее водители петербургского Горэлектротранса уже участвовали в международных конкурсах профессионального мастерства в белорусском Гродно, занимая там призовые места.

Фото: «Минсктранс»