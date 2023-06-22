Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак ознакомился с будущим полигоном ГЭТ по испытанию интеллектуальных систем на транспорте

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак 22 июня побывал с рабочим визитом на площадке петербургского Горэлектротранса ПТО «Шаврова», где ему были продемонстрированы возможности трамвайного вагона, оснащённого элементами искусственного интеллекта и представлен план по созданию полигона для тестирования «умных» трамваев. Также стороны обсудили опыт Санкт-Петербурга по внедрению интеллектуальных систем управления, безопасности и комфорта, и перспективы использования таким систем в целом в России.

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Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин проинформировал Василия Шпака, что Санкт-Петербург первым в стране внедрил технологии искусственного интеллекта (ИИ) именно на маршрутный транспорт. В течение последнего года в городе реализуется проект Горэлектротранса и компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) по промышленному использованию системы активной безопасности и помощи водителю Cognitive Tram Pilot на основе ИИ на трамваях Санкт-Петербурга, целью которого является повышение безопасности городского транспорта.

Данный комплекс включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя. Работая в паре, они позволяют повысить безопасность перевозки пассажиров за счёт умения распознавать объекты дорожной сцены (пешеходов, светофоров, транспортных средств и т. д.), и на основе этой информации «понимать» дорожную ситуацию, а также контролировать скоростной режим и физическое состояние водителя. Так, при отсутствии адекватной реакции водителя на подсказки системы в случае квалификации ситуации, как опасной, она самостоятельно принимает решение - снижает скорость трамвая вплоть до полной остановки. Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак совершил ознакомительную поездку на трамвайном вагоне «Богатырь-М», оснащённом такой системой.

Использование на улицах города «умного» трамвая требует создания в кратчайшие сроки соответствующей инфраструктуры, а также полигона для проведения испытаний и тестирования новейших отечественных технологий обеспечения безопасного автономного движения рельсового электротранспорта. Директор Горэлектротранса Денис Минкин проинформировал Василия Шпака о планах по запуску такого полигона на площадке ПТО «Шаврова». У производителей появится возможность испытывать здесь новинки техники и оборудование подвижного состава в условиях реальной среды. На текущем этапе подготовлена концепция создания полигона, которая включает основные положения и технические требования к созданию подобных объектов, их инфраструктуры, основных блоков и элементов, а также этапы и сроки реализации проекта.

Заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак дал данному проекту положительную оценку: «Одной из первоочередных задач при развитии новейших отечественных технологий, используемых в беспилотном транспорте и его инфраструктуре, является создание комплексной системы сертификации и стандартизации. Специализированный полигон для испытания автономного управления общественным рельсовым электротранспортом позволит оперативно внедрять перспективные образцы техники на основе искусственного интеллекта. Положительный опыт проекта Горэлектротранса Санкт-Петербурга и Cognitive Pilot необходимо распространять на другие регионы страны, что в итоге будет способствовать не только снижению бюджетных расходов, но и повышению безопасности городского рельсового электротранспорта до самого высокого мирового уровня».

Напомним, что программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» предусматривает полное обновление подвижного состава предприятия до 2028 года. Согласно техническому заданию, весь закупаемый в рамках программы подвижной состав оснащается системами с элементами искусственного интеллекта. В настоящее время в Санкт-Петербурге работают на линии уже 83 «умных» трамвая, оснащённых системой Cognitive Tram Pilot. За период активной промышленной эксплуатации с сентября 2022 года по май 2023 года они прошли по рельсовым дорогам города уже более 50 тыс. км. Недавно участники проекта объявили о проведении разработок по созданию полностью беспилотного трамвая на территории Санкт-Петербурга в период до 2026 года, что позволит вывести движение электротранспорта и его организацию на принципиально новый уровень безопасности и эффективности.