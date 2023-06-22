В ГЭТ подвели итоги первого этапа программы повышения производительности труда

В Горэлектротрансе завершился проект оптимизации процесса капитального ремонта троллейбуса «Тролза-5265». Для подведения итогов рабочая группа и представители профильных комитетов собрались на участке ремонта электрооборудования в Цехе ремонта троллейбусов Службы подвижного состава, где и реализовывался проект.

Благодарственное письмо в адрес СПб ГУП «Горэлектротранс» от Вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина зачитала первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости Елена Замышляева. «Спасибо большое! То, что мы делаем, - не зря. И не зря прозвучала благодарность именно команде проекта. Без этих людей ничего бы не было. Мы будем и дальше развивать производственные программы на нашем предприятии», - поблагодарила за высокую оценку работы заместитель директора ГЭТ, начальник Управления по персоналу Юлия Баранова.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) отметил членов команды проекта, вручив памятные дипломы и подарки. От Горэлектротранса в состав рабочей группы вошли: заместитель начальника производственно-технического отдела Службы подвижного состава Алексей Баринов, начальник Цеха по ремонту троллейбусов Любовь Зиновьева, ведущий специалист Отдела перспективного развития Александр Величко, ведущий экономист Финансово-экономического управления Константин Тычинин, инженер Службы подвижного состава Василиса Быльцева, специалист по техническому обучению Елена Беликова, мастер цеха Троллейбусного парка №2 Илья Шамилов, мастер Трамвайного парка №5 Артем Корытов, начальник цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава Троллейбусного парка №6 Алексей Парфенов. Представители РЦК подчеркнули вклад каждого члена рабочей группы в общее дело, а также энтузиазм и самоотдачу участников проекта.

Проект оптимизации процесса капитального ремонта троллейбуса «Тролза-5265» был осуществлен в рамках нацпроекта «Производительность труда» и реализован по системе бережливого производства. В результате сокращены потери времени при выполнении работ, а производительность труда по Цеху ремонта троллейбусов повышена на 5%. В дальнейшем руководители проекта планируют распространить этот опыт и на другие модели троллейбусов.