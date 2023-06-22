Троллейбус ГЭТ поучаствовал в антитеррористических учениях

Вчера в Ленинградской области состоялись антитеррористические учения, в которых приняли участие специалисты Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области и сотрудники Службы транспортной безопасности Горэлектротранса.

Списанный троллейбус до сдачи в металлолом в последний раз послужил людям. Вместо перевозки пассажиров специалисты по антитеррору отрабатывали взаимодействие в чрезвычайных ситуациях. В ходе учений троллейбус подвергли обстрелу из автоматического оружия, а потом подорвали. В это время участники тренировки отрабатывали навыки обеспечения безопасности для людей, оказавшихся в зоне террористической атаки.

Второй целью учений стала тренировка по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, где отработали приемы тактической медицины и способы помощи, в т.ч. самопомощи, при ранениях и травмах.

Учения были высоко оценены специалистами. Представитель ГЭТ Алла Севрюкова отметила: «Много лет служивший на благо людей троллейбус выполнил еще одну важную миссию. Прежде чем отправиться на металлолом, он помог отработать важные антитеррористические навыки, которые в будущем позволят сохранить жизнь и здоровье людей».