На период закрытия «Пионерской» усиливается трамвайный маршрут №18

В период закрытия на ремонт станции метро «Пионерская» с 24 июня по 22 августа 2023 года будет усилено движение на трамвайном маршруте №18.

Увеличится выпуск на линию трамваев, следующих по маршруту №18: от к/ст «Улица Шаврова» по проспекту Авиаконструкторов, Стародеревенской улице, улице Оптиков, Гаккелевской улице до к/ст «Станция метро «Старая Деревня».

Всего же пассажиров будут обслуживать 6 маршрутов наземного электротранспорта:

- трамваи: №№ 18, 47, 55;

- троллейбусы: №№ 25, 40, 50.

Все они будут следовать по своим обычным трассам.

Также с 19 июня возобновлен троллейбусный маршрут №42. Он следует по выделенной трамвайной полосе на Лиговском проспекте от конечной станции «Сортировочная» до Московского вокзала.