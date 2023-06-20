Праздничным концертом завершилась первая летняя смена в «Зарнице»

Яркие декорации, театральные номера, песни хором и чуть более поздний из-за нежелания расставаться вечерний костер – ДОЛ «Зарница» провожает своих первых гостей и готовится во встрече с ребятами второй смены. За три недели зарничники не только обрели новых друзей, но и провели время с пользой. Профориентационная программа смены была наполнена специализированными занятиями по четырем направлениям: аграрному, техническому, творческому и журналистскому. А сама смена прошла под девизом: «Время первых, или звезды зажигаются». Предлагаем вспомнить самые яркие моменты отдыха зарничников.

100 детей и пять отрядов – «Капибары», «Елки», «Радуга», «Космостарс» и «Бобры» – начали свой отдых с марафона личностного роста, на котором они обнаружили у себя новые таланты и реализовывали их вместе с педагогами в течение смены.

Целый профориентационный день ребята провели на площадках Горэлектротранса – в Экспозиционно-выставочном комплексе, Учебно-курсовом комбинате и Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке. В ЭВК они узнали об истории трамвая и троллейбуса, увидели первые вагоны и троллейбус, открывавший троллейбусное движение в Ленинграде, особое внимание мальчишек привлек экспонат – трамвайный симулятор. А в УКК юные любители транспорта познакомились с процессом подготовки водителей, попробовали себя в их роли с помощью тренажеров с эффектом виртуальной реальности. Настоящий восторг у зарничников вызвал заезд трамвая на автоматическую мойку в СТТП.

Настоящим сюрпризом для некоторых ребят стали экскурсоводы СТТП, в роли которых выступили их родители. Своими эмоциями поделился Иван, сын водителя троллейбуса СТТП Дмитрия Смирнова: «Я очень горжусь своим папой. Он занимается важным делом, он каждый день помогает людям добраться до работы или учебы. Я пока еще не определился со своей будущей профессией, но когда мой папа сегодня показывал, как опускаются и поднимаются штанги троллейбуса, мне это очень понравилось, это было очень красиво!»

Побывал в гостях у детей «Носорог» (гидроподъемник) Аварийно-восстановительной службы. И пока самые младшие отряды, зарнята, искали спрятавшийся на большой территории лагеря «Носорога», старшие отряды изучали гидродомкраты, реечные домкраты и аварийные тележки. Все смогли посидеть в фургоне на местах аварийных бригад во время движения к адресу вызова.

Мастер-класс для юных журналистов провела Пресс-служба Горэлектротранса совместно с директором лагеря Дмитрием Лебедевым. Занятие-тренинг было посвящено основам журналистики и прошло в игровой форме. Журналистские материалы детей по его итогам найдут отражение в июньской газете «Петербургские магистрали». Также ребят ждали подарки – раскраска «Алфавит электротранспорта», подготовленная первокурсниками Медиакома Высшей школы экономики при сотрудничестве с Пресс-службой ГЭТ.

Первую смену летнего сезона завершили праздничным концертом. Свои творческие номера представили все пять отрядов и поразили публику своими талантами, было все: песни, сценки, танцевальные номера.

«Зарница» с грустью прощается с первой сменой и уже готова ко встрече новых зарничников!

Летний сезон 2023

2-я смена 24.06 - 14.07

3-я смена 17.07 - 06.08

4-я смена 09.08 - 29.08