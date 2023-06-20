23 июня учебный троллейбус Горэлектротранса приедет в Брусницын на Молодежный карьерный форум

23 июня зеленый троллейбус Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса (УКК ГЭТ) дополнит красочный летний пейзаж берега Финского залива. В культурный квартал «Брусницын» на Кожевенной линии, 30 необычный троллейбус приедет с деловой миссией – для участия в Молодежном карьерном форуме. Однако не только свежий зеленый цвет отличает троллейбус от привычного линейного транспорта: внутри он представляет из себя настоящий учебный класс с кабиной-тренажером и пространством для лекций. Этот функционал будет задействован при проведении программы с директором и мастер-классов преподавателей УКК. Они презентуют широкие карьерные возможности для молодежи от петербургского Горэлектротранса.

Современные темпы развития технологий городского электрического транспорта ставят перед транспортниками новые кадровые цели. Работа на предприятиях ГЭТ становится всё более востребованной, престижной и перспективной. Особенно ярко этот процесс проявляется в Петербурге, где реализуется комплексная программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предполагающая полное обновление подвижного состава и инфраструктуры. Вместе с повышением роли транспортных специальностей на фоне программы развития наметился ещё один тренд – внедрение элементов искусственного интеллекта на транспорт. Так, с 2022 года все новые трамваи Горэлектротранса поступают на предприятие уже оснащенные комплексом активной помощи водителю.

На Молодежном карьерном форуме узнать, как стать водителем электротранспорта и актуальных вакансиях Горэлектротранса можно будет в учебном троллейбусе Учебно-курсового комбината ГЭТ. В нем будет организовано прямое очное общение с директором УКК Данилой Михеевым. Таким образом, будущие абитуриенты смогут задать все интересующие вопросы относительно поступления и обучения в комбинате, программах профессиональной подготовки и переподготовки, предоставляемых стипендиях и компенсации проживания.

Преподаватели УКК проведут мастер-классы и тесты на наличие навыков, необходимых для будущих водителей, например, концентрация внимания и гибкость когнитивного мышления. А если с прохождением тестов возникнут трудности, то психологи УКК расскажут, как эти качества можно развить. В кабине водителя гости смогут изучить приборную панель и выполнить некоторые манипуляции с учебным транспортом. Учебный троллейбус УКК – настоящий трудяга, все его время принадлежит ученикам, и он редко участвует в публичных мероприятиях, поэтому у форумчан есть уникальная возможность побывать внутри него.

Также на тематических площадках форума выступят специалисты Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса. Они расскажут об открытых в настоящее время на предприятии вакансиях, условиях трудоустройства, действующем на предприятии Молодежном кадровом резерве.