В рамках нацпроекта «Производительность труда» в ГЭТ оптимизирован процесс ремонта троллейбусов

Команда специалистов Горэлектротранса, в которую вошли представители Службы подвижного состава, отдел перспективного развития предприятия, трамвайные и троллейбусные парки совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК) занималась проектом оптимизацией процесса капитального ремонта троллейбуса «Тролза-5265» на участке ремонта электрооборудования в Цехе ремонта троллейбусов Службы подвижного состава.

На первом этапе этой работы эксперты РЦК подготовили группу специалистов к решению поставленной задачи. Далее силами обученных специалистов велась основная практическая работа непосредственно на производстве с марта по июнь. За это время был пересмотрен процесс электромонтажа троллейбуса «Тролза-5265». Всего предприятие эксплуатирует 119 таких машин (практически пятая часть от всего инвентарного парка).

За 4 месяца участок приведён в соответствие требованиям системы бережливого производства. Для этого применялись следующие инструменты: картирование процесса электромонтажа, производственный анализ, составление кратких рабочих инструкций для работников участка, создание стенда-доски с оперативной информацией о процессах участка.

Результатами проведённой работы стало сокращение потерь времени при выполнении монтажа высоковольтных и низковольтных цепей троллейбуса и повышение производительности труда на 5 % в целом по Цеху ремонта троллейбуса.

Этот опыт в дальнейшем будет масштабирован на все троллейбусные модели, что позволит повышать производительность труда сотрудников Цеха ремонта троллейбусов на 5 % ежегодно в период трёх лет.

По словам членов рабочей группы, участие в национальном проекте - это отличная возможность перенять опыт передовых технологий по внедрению различных методик оптимизации процессов. Участником национального проекта Горэлектротранс стал в декабре 2022 года, заключив соглашение об «Адресной поддержке повышения производительности труда на предприятии» с Региональным центром компетенций Санкт-Петербурга.