С 19 июня по маршруту № 42 до Московского вокзала повезут троллейбусы с увеличенным автономным ходом

С 19 июня после трехлетнего перерыва возобновляет свою работу троллейбусный маршрут № 42. Теперь на маршрут выйдут машины с увеличенным автономным ходом, троллейбусная трасса впервые пройдет по выделенной трамвайной полосе на Лиговском проспекте, а сам маршрут будет продлен до Московского вокзала.

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Маршрут троллейбуса № 42 был приостановлен на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 1 апреля 2020 года. Сейчас он возвращается уже в новом качестве. Маршрут будут обслуживать современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом, что позволит продлить трассу до Московского вокзала. По Лиговскому проспекту троллейбус будет проходить по обособленной полосе для общественного транспорта, где сейчас пролегают трамвайные и автобусные маршруты – это первый опыт совместного использования в городе обособленного транспортного коридора сразу тремя видами общественного транспорта.

Ранее троллейбусы 42-го маршрута следовали от железнодорожной станции «Сортировочная» до Камчатской улицы. Теперь конечной станцией маршрута является Московский вокзал.

Маршрут троллейбуса № 42 следует: от к/ст «ж/д ст. Сортировочная» по Маневровому проезду, пр.Славы, Пражской ул., ул.Фучика, Бухарестской ул., Волковскому пр., наб.реки Волковки, Расстанному пер. (обратно по Камчатской ул., Касимовской ул.), Днепропетровской ул., Курской ул. (обратно по Обводному каналу), Лиговскому пр. до к/ст «Московский вокзал».