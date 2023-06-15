Для зарничников провели экскурсию их родители

Два отряда из первой летней смены ДОЛ «Зарницы» побывали в гостях у Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка и Учебно-курсового комбината. На несколько часов ремонтные зоны и учебные аудитории наполнились веселым смехом и удивленными детскими голосами. Для ребят работники предприятия и студенты УКК провели обзорную экскурсию и рассказали, как проходит рядовой день для сотрудников ГЭТ и как проходит обучение будущих водителей.

Опытные работники ГЭТ, ежедневно управляющие столь сложной техникой, и студенты Учебно-курсового комбината выглядели в глазах сегодняшних гостей не иначе как волшебники. Начальники отделов, водители трамвая и троллейбуса и студенты УКК с воодушевлением рассказывали и показывали различные этапы рабочих процессов парка. Для детей сегодня были открыты все возможности: ребята смогли заглянуть в смотровую яму, перевести стрелку на трамвайных путях парка, позвенеть в звонок и посидеть в кабине водителя. «Умные» трамваи и троллейбусы всецело захватили внимание гостей, а тренажеры с эффектом виртуальной реальности, на которых обучаются студенты УКК, стали настоящей точкой притяжения для юных экскурсантов, каждый из которых рвался попробовать себя в роли водителя.

Примечательно, что экскурсоводами сегодня выступили папы двух зарничников, которые встретившись со своими детьми, с удовольствием показали сыновьям свои рабочие места.

«Я всегда мечтал привести своих детей на работу, – с улыбкой отметил заместитель директора СТТП по ремонту подвижного состава Николай Черняк. – Я всю жизнь стремился работать с техникой и очень рад, что моим детям точно так же нравится техника. Мой средний сын мечтает стать водителем троллейбуса или трамвая, пока он ещё не решил, кем именно, но я думаю, что сегодняшняя экскурсия станет опорой для принятия дальнейшего решения. Очень приятно, что у детей есть возможность посмотреть, где работает их папа, узнать, почему он домой приходит уставший, но довольный и задать какие-то вопросы, о которых они раньше и не подозревали».

«То, что я буду проводить часть экскурсии, мы держали от сына в секрете. Моё появление стало для него настоящим сюрпризом, – рассказал водитель троллейбуса СТТП Дмитрий Смирнов. – Думаю, что сегодняшнее мероприятие поможет ребятам определиться с будущей профессией. Уверен, что детство – это то время, когда ты точно знаешь, чем хочешь заниматься. Например, когда я только устроился работать водителем троллейбуса, мои родители рассказали, что в детстве я играл в водителя автобуса или машиниста метрополитена. Воображал, что держу в руках руль. Жизнь сначала повела меня по другому пути, но когда я устроился работать в парк, я понял, что это действительно моё».

Сами дети тоже остались в восторге от встречи с родителями, работающими в ГЭТ, и поделились своими впечатлениями.

«Я очень горжусь своим папой, – искренне заявил сын Дмитрия Смирнова Иван. – Он занимается важным делом, он каждый день помогает людям добраться до работы или учёбы. Я пока ещё не определился со своей будущей профессией, но когда мой папа сегодня показывал, как опускаются и поднимаются штанги троллейбуса, мне это очень понравилось, это было очень красиво!»

Для многих ребят сегодняшнее мероприятие зародило интерес к истории и деятельности предприятия, даже после завершения экскурсии дети живо делились своими наблюдениями друг с другом. Возвращаясь в ДОЛ «Зарница», зарничники везли новые знания и незабываемые впечатления о сегодняшнем дне, и, возможно, мечты о будущем в Горэлектротрансе.