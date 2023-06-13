Горэлектротранс презентовал «умный» трамвай молодым учёным - участникам ПМЭФ

Петербургский Горэлектротранс в рамках культурной вечерней программы для участников ПМЭФ организовал обзорную программу-знакомство с городским электротранспортом для молодых учёных. В группу вошли члены Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, лауреаты премии президента России в области науки и инноваций для молодых учёных, победители конкурса «Лидеры России. Политика». В Горэлектротрансе они обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта и опыт Петербурга по эксплуатации «умных» трамваев.

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Участники Петербургского международного экономического форума-2023 проехали на троллейбусе с увеличенным автономным ходом, а затем на реплике исторического вагона ЛМ-33 по маршруту «Первый туристический». Трамвай проследовал в Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, куда также прибыл линейный петербургский трамвай с элементами искусственного интеллекта (в настоящий момент предприятие эксплуатирует уже 83 «умных» трамвая).

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин после обзора современного «умного» трамвая и его систем активной безопасности и контроля бодрствования водителя рассказал о создании в Петербурге полигона по тестированию самых современных систем и обсудил с молодыми учёными перспективы беспилотных технологий на транспорте.

В процессе дискуссии председателю Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, руководителю Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никите Марченкову предложили спрогнозировать «трамвай будущего».

«Сегодня трамвай не требует водителя, завтра, может быть, не потребуется, условно говоря, кресло: будет какая-нибудь левитирующая среда, в которой люди будут, как в космосе, парить. С точки зрения движения транспорта будущего, в первую очередь, наверное, это что-то, что физически не дотрагивается до земли. Потому что сила трения, как известно, требует очень больших затрат энергии на то, чтобы её преодолеть. Второе – сверхпроводящие провода, в которых отсутствуют потери энергии на сопротивление. Соответственно, при использовании сверхпроводников всё, что у вас с электростанции вышло, всё дошло до конечного потребителя - в данном случае до трамвая. Это технологические вещи, которые сегодня пока еще невозможны, потому что наука ещё не позволяет этого достичь. Но по мере развития высокотемпературной сверхпроводимости, все эти вещи могут быть реализованы в общественном транспорте», - поразмышлял Никита Марченков.

«Только раскрепощённое молодёжное мышление может действительно заглянуть в будущее и осознать, как это может быть, - включился в дискуссию директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - То, что касается технических деталей, которые Никита Владимирович упомянул… Сверхпроводимость хотелось бы использовать. Другое дело, что это вряд ли будет контактный провод, скорее, будут сверхпроводящие кабели на каких-то подстанциях, а питание будет осуществляться с помощью электромагнитных методов. Или же зарядок, потому что сейчас уровень автономности у транспорта городского очень высокий, можно внедрять и в трамваи теоретически. А насчёт левитации – не знаю… Трение - великая вещь в жизни человека, сложно сказать, нужно ли от этого избавляться при наличии такого замечательного изобретения как колесо, особенно железнодорожное, которое не много энергии съедает».

Участники встречи обсудили также изменение номенклатуры профессий. Этот процесс идёт на фоне стремительного внедрения элементов искусственного интеллекта.

«Это неизбежная история, у нас исчезли «погонщики» тех же конок, стали водители трамвая, сейчас будет искусственный интеллект. Это нормальный эволюционный процесс, и к этому надо относиться с пониманием. В университетах мы, конечно же, отслеживаем тренды новых профессий, большое внимание уделяем междисциплинарным компетенциям. Я считаю, что самое главное патриотизм, и нам в технических университетах это чуть проще сделать, потому что у нас этот патриотизм –деятельный. То есть, трамвай, который создавали учёные, инженеры – мы видим его на улицах, так же, как и заводы, которые построены в том числе нашими руками. В этом смысле деятельность воспитывает любовь к тому месту, где ты строишь и создаёшь вот это будущее, о котором мы с вами говорим», - отметил и.о. ректора Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев.

Напомним, Петербург – первый город в стране, где элементы искусственного интеллекта применены на маршрутном транспорте, который ежедневно работает с пассажирами. С 2022 года по техзаданию Горэлектротранса все новые трамваи, поступающие на предприятие, оснащаются комплексом активной помощи водителю (включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой). Задача инновационных систем - помощь водителю в предаварийных ситуациях. Они способны распознавать помеху на пути трамвая (машину, человека, сугроб и т.д.), прогнозировать появление препятствия, рассчитывать необходимое ускорение торможение, предупреждать водителя и в случае экстренной необходимости останавливать трамвай.