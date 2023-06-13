В Горэлектротрансе чествуют лучших водителей электротранспорта-2023

В петербургском Горэлектротрансе состоялось награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. В этом году праздник для финалистов администрация предприятия и Первичная профсоюзная организация организовали на борту теплохода, как бы символизируя плавный и тихий ход, который выгодно отличает современный городской наземный электрический транспорт.

Победителей и финалистов поздравили заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Руководитель предприятия поблагодарил конкурсантов, особо пожелав успеха вагоновожатым, которым в этом году предстоит отстаивать честь Санкт-Петербурга на Всероссийском конкурсе, а также водителям троллейбуса, которые отправятся на соревнования профессионалов в Белоруссию.

«Сегодня здесь собрались, на мой взгляд, лучшие пилоты троллейбусов и трамваев всей страны, а может быть, и мира. И я сейчас реально очень горд, потому что мы с вами в прямом и переносном смысле плывём в одной лодке. Мы делаем великое дело, мы возрождаем систему Горэлектротранса в Питере. Закупаем новую технику, зачастую она очень сложная, даже необычная. Пытаемся адекватно реконструировать инфраструктуру: в том же объёме, который нужен для этой техники. Но я всегда говорю, что главный капитал ГЭТ – это, конечно, люди, которые всей этой системой управляют. Через джойстик трамвая или авторучку руководителя – неважно. Мы все рулим нашим предприятием», - отметил Денис Минкин.

Победители и призёры конкурсов были отмечены почётными грамотами СПб ГУП «Горэлектротранс», ценными подарками и денежными премиями от администрации в размере 55, 35 и 25 тыс. руб., остальные участники финала получили корпоративные сувениры.

Также финалистов поздравила председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева. Лучшие водители – члены Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» были отмечены почётными дипломами, и тоже получили ценные подарки и денежные премии в размере 30, 20 и 10 тыс. руб. соответственно.

Праздничную программу для финалистов продолжила водная экскурсия по Санкт-Петербургу с поездкой в Кронштадт.

Напомним, победителями конкурсов профессионального мастерства водителей-2023 стали:

По трамваю

I место: Артём Исхаков, Трамвайный парк № 5.

II место: Илья Сляднев, Трамвайный парк № 7.

III место: Сергей Шеве, Трамвайный парк № 3.

По троллейбусу

I место: Дмитрий Иванов, Троллейбусный парк № 1.

II место: Артём Пазухин, Троллейбусный парк № 1.

III место: Алексей Степанов, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

Добавим, лучшим водителям трамвая и троллейбуса, занявшим 1-3 места, будет автоматически повышен разряд, а конкурсанты, вошедшие в десятку финалистов, получат право на досрочное повышение разряда.

Награждается Артём Исхаков Награждается Дмитрий Иванов