В центре Петербурга открылась фотовыставка о людях рабочих профессий

Фото: аппарат вице-губернатора Полякова К.В.

Вчера на Большой Морской улице начала работу выставка фотографий в жанре индустриального портрета «SPb. Invictus maneo. Санкт-Петербург. Остаюсь непобежденным». Экспозицию представили «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» и «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса». Она посвящена людям, работающим на промышленных предприятиях Петербурга. 4 из 30 фотографий выставки запечатлели повседневную работу сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс».

Автор фотографий – профессиональный фотограф Сергей Михайличенко. В его объективе – слесари по ремонту электрооборудования трамвайного цеха Галина Пинаевская и Тамара Данилова, слесарь по ремонту подвижного состава трамваев Владимир Озерный, слесарь по ремонту электрооборудования Роман Новожилов (все – работники Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка) и токарь Трамвайного парка №7 Татьяна Головина.

По словам Сергея Михайличенко, его цель – зафиксировать для истории работников производств, особую красоту их рабочей обстановки, которая под давлением прогресса и времени будет неизбежно меняться. «По стечению обстоятельств те, на ком держится в нашей жизни многое, если не всё, трудятся за закрытыми дверями, – говорит Сергей. – И всякий раз, когда мне удается заглянуть за эти двери, я пытаюсь сохранить увиденное на фото».

Увидеть выставку и всмотреться в лица людей, работающих на благо петербургской и российской промышленности, можно с 14 по 17 июня у Арки Главного штаба на Большой Морской.

Роман Новожилов Владимир Озерный

слесарь по ремонту электрооборудования СТТП слесарь по ремонту подвижного состава трамваев СТТП

Татьяна Головина Галина Пинаевская и Тамара Данилова

токарь ТП №7 слесари по ремонту электрооборудования

трамвайного цеха СТТП