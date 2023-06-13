Найти «Носорога»: Аварийно-восстановительная служба ГЭТ провела интерактив в «Зарнице»

Сегодня первую летнюю профориентационную смену в ДОЛ «Зарница» посетила Аварийно-восстановительная служба ГЭТ (АВС) и не одна – с собой они привезли «Носорога». Так называется гидроподъемник аварийной машины КамАЗ АРС, такое же имя носит и сама служба, на форменной одежде которой изображен носорог. Для младших отрядов был организован квест, а дети постарше смогли поуправлять гидроподъемником с помощью дистанционного пульта управления.

Специалисты АВС рассказали девчонкам и мальчишкам о своей работе и объяснили, почему их называют «скорой помощью» для трамваев и троллейбусов. И пока самые младшие отряды, зарнята, искали спрятавшегося на большой территории лагеря «Носорога», старшие отряды изучали гидродомкраты, реечные домкраты и аварийные тележки. Все смогли посидеть в фургоне на местах аварийных бригад во время движения к адресу вызова.

Особое внимание ребят привлекла работа бензоинструмента по распилке настоящего железа. А поуправлять гидроподъемником с помощью дистанционного пульта управления выстроилась целая очередь желающих.

Напомним, сейчас в ДОЛ «Зарница» проходит первая профориентационная смена летнего сезона-2023. Ребята уже успели познакомиться с Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ и Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ. А Пресс-служба предприятия провела для зарничников выездной мастер-класс в рамках журналистского кванта.