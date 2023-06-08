В «Зарнице» прошло первое занятие журналистского кванта

Юные журналисты «Зарницы» собрались сегодня в теплой столовой для того, чтобы дать старт началу одного из четырех профориентационных квантов первой смены – журналистского. Первое занятие для ребят из старших отрядов в рамках традиционного журналистского кружка провела Пресс-служба Горэлектротранса. В этом сезоне кружок стал заметно масштабнее: если раньше журналисты размещались в беседке за одним столом, то теперь потребовался целый зал, а компанию уже двум сотрудникам Пресс-службы Александре Оноприйчук и Анне Козловой составил директор лагеря Дмитрий Лебедев.

Занятие-тренинг было посвящено основам журналистики и прошло в игровой форме. Для начала ребята представили свое видение идеальной редакции газеты, рассказали о том, в какой роли хотели бы себя попробовать, а затем разделились по командам-редакциям и начали совместную работу над материалом.

Оказалось, что в число злободневных тем для нынешнего поколения зарничников входит тема истории появления петербургского трамвая, которой ребята заинтересовались после посещения Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса. Также актуальные вопросы: как директор лагеря стал директором лагеря, как работает столовая и что нужно сделать для того, чтобы в лагере вместо ванильного мороженого появилось шоколадное. Поиском ответов ребята будут заниматься в течение смены, а затем подготовят свои первые журналистские материалы.

Одна команда посвятила свою работу заботе о младших отрядах, которых ласково называют между собой «зарнятами», и решила придумать для них игру. Также в числе идей этой команды – составление гида по территории лагеря для следующих смен.

Проекты юных журналистов «Зарницы» будут представлены в традиционной рубрике «Зарница-Озорница» корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали».



